Top Gun 3: dettagli sulla trama di “One Last Ride” su Maverick con Tom Cruise

Top Gun 3 riceve un nuovo aggiornamento dal regista Joseph Kosinski, che rivela come il film affronterà il ritorno di Maverick, interpretato da Tom Cruise. Il secondo capitolo della saga Top Gun è stato un grande successo nel 2022, portando alla conferma che Top Gun 3 è in fase di sviluppo. Cruise dovrebbe tornare nel film insieme alle star di Top Gun: Maverick Miles Teller e Glen Powell.

Durante una recente intervista con GQ, Kosinski ha confermato che Maverick rimarrà un personaggio chiave in Top Gun 3, spiegando che il terzo capitolo seguirà il personaggio mentre affronta una “crisi esistenziale”. Sebbene il regista sia attento a non rivelare troppo, ha anticipato che il film esplorerà alcuni temi significativi. Ecco il suo commento:

Penso che abbiamo trovato un modo per farlo, non solo per quanto riguarda la portata di ciò che stiamo proponendo, ma anche l’idea stessa della storia che stiamo raccontando. Stiamo pensando in grande, molto più grande di… È una crisi esistenziale quella che Maverick sta vivendo, ed è molto più grande di lui. In realtà… Sto cercando di descriverla senza svelare nulla. [Ride.] È una questione esistenziale che Maverick deve affrontare e che, secondo me, lo fa sentire piccolo, come film, rispetto a ciò di cui stiamo parlando.

Quando viene interrogato sulla portata del ruolo di Maverick nel terzo film, Kosinski conferma che il personaggio interpretato da Cruise non passerà in secondo piano rispetto ai nuovi personaggi introdotti nel film di successo del 2022. Anche se Maverick rimarrà una figura centrale in Top Gun 3, il regista sembra confermare che questo prossimo capitolo sarà l’ultima apparizione di Maverick:

Sì, c’è ancora molto da raccontare su di lui. C’è un’ultima missione. Quindi ci stiamo lavorando. Ehren Kruger, che ha scritto F1, sta scrivendo la sceneggiatura. Come tutte le cose, ci vuole un po’ di tempo per mettere a punto tutto, e lo faremo solo se sentiremo di avere una storia abbastanza forte.

Cosa significa questo per Top Gun 3

Non è chiaro quale sia la crisi esistenziale di Maverick, ma l’ultimo film potrebbe contenere indizi su ciò che accadrà. Il compianto Val Kilmer ha ripreso il ruolo di Iceman nel cast di Top Gun: Maverick, e la morte di questo personaggio segna uno dei momenti più emozionanti del film.

La morte di Iceman potrebbe rappresentare metaforicamente la fine di un’era per i piloti di caccia, soprattutto ora che i droni senza pilota stanno diventando una caratteristica importante della guerra moderna. Maverick alle prese con un mondo in cui non è più necessario (e che dimostra perché lo è) potrebbe essere ciò a cui Kosinski si riferisce.

Sebbene Top Gun 3 sembri essere l’ultima apparizione di Maverick, Kosinski non dice che sarà l’ultimo capitolo della serie. Maverick introduce personaggi come Rooster di Teller e Hangman di Powell, e questa nuova generazione potrebbe potenzialmente portare avanti Top Gun 4 e oltre.