Creature Commandos: il nuovo trailer presenta i debutti nel DCU di Superman, Peacemaker, Starfire e altri – SPOILER

Dopo la première di due episodi di Creature Commandos, oggi abbiamo un nuovo trailer “weeks ahead” per la serie Max, che contiene alcuni spoiler piuttosto consistenti per la serie TV dei DC Studios.

L’attenzione si concentra principalmente sulla battaglia della Task Force M contro Circe, anche se lo sneak peek rivela che alla fine la ragazza viene catturata dall’A.R.G.U.S. e da Amanda Waller.

Il punto più importante è un apparente sguardo al futuro, con Superman crocifisso ed eroi come Mister Terrific e Starfire impalati nelle vicinanze. Al di là del vociferato film sui Teen Titans, non abbiamo sentito nulla sui piani per quest’ultima nel DCU, quindi la sua inclusione qui è estremamente intrigante.

Anche Peacemaker viene mostrato morto a terra, e questo è un modo straordinario per dare un primo sguardo a questi personaggi nel DCU. Il buon senso dice che si tratta solo di un possibile futuro piuttosto che di ciò che li attende in un futuro film o serie TV.

L’anteprima ci parla anche delle origini di diversi personaggi, confermando che conosceremo il loro passato nelle prossime cinque settimane. Un altro cameo degno di nota arriva quando sentiamo Alan Tudyk prestare la voce al Dr. Will Magnus, il creatore degli Uomini di Metallo (che, in questa serie, sembra avere un grande interesse per G.I. Robot).

L’importanza di Creature Commandos per il più ampio DCU resta da vedere, anche se di certo James Gunn sta potenzialmente gettando le basi per diverse storie future con questa serie animata.

Potete vedere il nuovo trailer qui sotto, insieme a un’anteprima un po’ meno ricca di spoiler specifica per l’episodio 3 (che possiamo dirvi essere intitolato “Cin cin all’uomo di latta”). Abbiamo anche alcuni poster dei personaggi di Creature Commandos.

Cosa sappiamo su Creature Commandos

Creature Commandos segue una squadra segreta di mostri incarcerati e reclutati per missioni ritenute troppo pericolose per gli umani. Quando tutto il resto fallisce… sono la vostra ultima, peggiore opzione.

Il cast comprende Steve Agee nel ruolo di Economos, Maria Bakalova nel ruolo della Principessa Ilana, Anya Chalotra nel ruolo di Circe, Zoe Chao nel ruolo di Nina Mazursky, Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Sr., Sean Gunn nel ruolo di GI Robot & Weasel, David Harbour nel ruolo di Frankenstein, Alan Tudyk nel ruolo del Dr. Phosphorus, Indira Varma nel ruolo della Sposa e Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller.

Creature Commandos è scritto e prodotto esecutivamente da James Gunn. Basata sui personaggi della DC e prodotta dai DC Studios e dalla Warner Bros. Animation, tra i produttori esecutivi figurano Peter Safran, Dean Lorey e Sam Register; Rick Morales è il produttore supervisore. I primi due episodi di Creature Commandos sono ora in streaming su Max.