Criminal Record – Stagione 2: Apple Tv diffonde le prime foto

Apple TV ha svelato le prime immagini della seconda stagione di Criminal Record, l’acclamato thriller poliziesco con Peter Capaldi, vincitore di un Oscar® e di un BAFTA, e Cush Jumbo, candidata al Laurence Olivier Award e al Critics Choice Award. La seconda stagione di “Criminal Record”, composta da otto episodi, farà il suo debutto su Apple TV con il primo episodio il 22 aprile, seguito da nuovi episodi ogni mercoledì fino al 10 giugno.

Dal candidato al premio BAFTA Paul Rutman (“Vera”, “Indian Summers”), “Criminal Record” è una potente dramedy ambientata nel cuore della Londra contemporanea che esplora l’impossibilità di adempiere al ruolo di poliziotto quando la verità è in bilico. Nella seconda stagione, quando un giovane viene pugnalato a morte durante un comizio politico, i rivali June Lenker e Daniel Hegarty sono costretti a stringere una difficile alleanza. Ma quella che inizia come una caccia all’assassino si trasforma in un’operazione sotto copertura per sventare un complotto terroristico di estrema destra nel cuore di Londra.

La seconda stagione vede il ritorno di Capaldi nei panni dell’ispettore capo Daniel Hegarty e di Jumbo in quelli del sergente June Lenker. Dustin Demri-Burns, Luca Pasqualino, Luther Ford, Lyndsey Marhsall e Peter Sullivan si uniscono al cast, che vede anche il ritorno di Shaun Dooley, Stephen Campbell Moore e Charlie Creed-Miles.

Criminal Record è prodotta per Apple TV da Tod Productions e STV Studios, con la produzione esecutiva della vincitrice del BAFTA Scotland Award Elaine Collins, Rutman, Capaldi e Jumbo. La serie è diretta da Ben A. Williams e Joelle Mae David.