Paradise – Stagione 2: il primo trailer con Sterling K. Brown

Sono disponibili il nuovo trailer e una key art inedita dell’attesissima seconda stagione di Paradise, la serie drama di successo candidata agli Emmy® Award, che debutterà lunedì 23 febbraio su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti, con 3 episodi disponibili al lancio, seguiti da nuovi episodi ogni settimana.

Nella seconda stagione, Xavier va alla ricerca di Teri nel mondo esterno e scopre come le persone sono sopravvissute nei tre anni successivi al fatidico “Giorno”. A Paradise, intanto, il tessuto sociale si sgretola mentre il bunker deve fare i conti con le conseguenze degli eventi della prima stagione e vengono alla luce nuovi segreti sulle origini della città.

Paradise è interpretata da Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV e Charlie Evans. James Marsden, Shailene Woodley, Thomas Doherty e Jon Beavers sono guest star ricorrenti.

La serie è creata da Dan Fogelman, che è anche l’executive producer. Anche Jess Rosenthal, John Hoberg, Sterling K. Brown, Steve Beers, Glenn Ficarra e John Requa sono executive producer. Paradise è una produzione 20th Television.

Un efficace sistema di parental control assicura che Disney+ rimanga un’esperienza di visione adatta a tutti i membri della famiglia. Oltre alla “Modalità Junior” già presente sulla piattaforma, gli abbonati possono impostare dei limiti di accesso ai contenuti per un pubblico più adulto e creare profili con accesso tramite PIN, per garantire massima tranquillità ai genitori.