Daredevil: Born Again è davvero collegato alla serie Netflix?

I fan sono in fermento da quando Disney+ ha annunciato Daredevil: Born Again. Con tanti cambiamenti nel panorama Marvel e il passaggio da Netflix a Disney, tutti si sono chiesti cosa aspettarsi. La nuova serie riconoscerà il tempo trascorso dall’ultima volta che abbiamo visto Matt Murdock a Hell’s Kitchen? Quanto sarà legata alla serie originale?

Steve Weintraub di Collider ha cercato le risposte al Fan Expo di Boston lo scorso fine settimana, parlando direttamente con Vincent D’Onofrio e Charlie Cox per ottenere più informazioni sulla serie. Weintraub ha centrato in pieno la domanda che tutti si sono posti: La serie Disney+ riconosce il tempo trascorso dalla serie Netflix? Fa tutto parte dello stesso universo o di una linea temporale separata?

Vincent D’Onofrio, noto per la sua interpretazione del minaccioso Kingpin, è stato cauto nella sua risposta, ma è stato in grado di dire come lui e Cox hanno capito quanto tempo è passato. “Conosciamo la risposta“, ha detto. “Non è stato facile ottenere la risposta perché abbiamo dovuto praticamente capirlo da soli e poi tutti hanno dovuto seguire il nostro esempio. Ma sì, non posso“. Nonostante l’inizio criptico, D’Onofrio ha rassicurato i fan confermando il collegamento essenziale con la serie precedente.

“Ma c’è una grande cosa che è già in giro sullo show che posso dire, cioè che è collegato allo show di Netflix. E nessuno è… Non siete chiari su questo, siate chiari su questo. È sicuramente collegato a quello. “

Charlie Cox, che è sinonimo del ruolo di Daredevil da quando la serie di Netflix ha debuttato, ha confermato la dichiarazione di Vincent D’Onofrio con un semplice ma affermativo “Sì”.

Quando uscirà Daredevil: Born Again uscirà nelle sale?

L’acquisizione da parte di Disney+ di quella che un tempo era parte dello slate Marvel di Netflix con Daredevil: Born Again è stato un percorso accidentato per tutte le persone coinvolte, compresi i fan. Ma ora è stato confermato che la serie – che ha dovuto affrontare una serie di contrattempi – è in dirittura d’arrivo per il marzo 2025. Il progetto procedeva a ritmo apparentemente sostenuto fino allo scorso autunno, quando è stato annunciato che la Disney stava effettuando una revisione creativa. Per il resto del 2023, il team creativo è tornato letteralmente al tavolo da disegno, rielaborando il prossimo capitolo della storia di Matt Murdock (Cox). All’inizio del 2024 la produzione è ripresa e, finalmente, lo show sarà presto tra noi.