Alan Tudyk si meraviglia dell’abilità di James Gunn di lavorare sia a Superman che a Peacemaker

Non stiamo dicendo che James Gunn non dorma mai, ma di certo non sta filando sul suo diario dei sogni. Il creativo pluri-iridato si è sempre tenuto occupato ma, dopo aver assunto il ruolo di co-presidente dei DC Studios insieme a Peter Safran nel 2022, Gunn ha lavorato più duramente che mai. Persino i suoi amici e collaboratori non sanno bene come ci riesca: durante una recente chiacchierata con Collider, al Fan Expo di Boston dello scorso fine settimana, Alan Tudyk ha elogiato James Gunn per la sua etica del lavoro e per la sua volontà di creare i migliori contenuti possibili per il pubblico.

Tudyk ha dichiarato di essere sbalordito quanto noi per il modo in cui James Gunn riesce a portare a termine tutto ciò che ha sul piatto:

“Non lo so perché li scrive tutti. Li scrive tutti. Credo che abbia scritto tutti gli episodi di Peacemaker [Stagione 2]. Ha fatto la stessa cosa con Peacemaker [Stagione 1]. Li ha scritti tutti. È stato come stare indietro. Voglio dire, non si ricevono copioni che sono una prima stesura, sai, in cui si dice: “Oh, questo cambierà. Questo è debole. Questo migliorerà, questo migliorerà”. Lo leggi e pensi: “Oh, questo è finito. Questa è una cosa completata. È molto buono”. È molto, molto bravo e prolifico“.

Sceneggiatore, regista, montatore – James Gunn fa tutto

Quando ha assunto il ruolo di co-leader dei DC Studios, quasi due anni fa, Gunn ha dato il massimo fin dal primo momento. Attualmente sta dirigendo la produzione guidata da David Corenswet, Superman, che James Gunn ha anche scritto e produrrà, cosa che farà anche per la seconda stagione di Peacemaker. E poi c’è la serie animata Creature Commandos, per la quale James Gunn mostrerà ancora una volta le sue doti di triplice attore. Confermando che le riprese di Peacemaker sono già iniziate, Tudyk ha annunciato che è in arrivo un’altra eccellente stagione per i fan della serie esilarante e volgare guidata da John Cena.

“Ha scritto Peacemaker, ma non sta dirigendo tutti gli episodi, mentre ha finito per dirigere tutti gli episodi della prima stagione. Ma credo che ci siano altri registi che ha scelto, ma registi davvero bravi, non persone che ti fanno pensare: “Oh, non conosco affatto quella persona”. Non ricordo, ma è stato ritratto con qualcuno che, se fossi un attore migliore, saprei chi è il regista. Quando l’ho visto, ho pensato: “È un bravo regista, mi dimentico subito il suo nome“”.

Presumibilmente, l’immagine a cui Tudyk si riferisce è quella che Gunn ha recentemente condiviso sul suo Instagram, dove lo si vede in piedi con il regista di Superbad e Adventureland, Greg Mottola, che dovrebbe dirigere gli episodi due e tre della seconda stagione di Peacemaker.

Al momento, Creature Commandos è previsto per il dicembre 2024 su Max, mentre Superman arriverà nei cinema l’11 luglio 2025 e Peacemaker non è ancora stato fissato per il ritorno della seconda stagione.