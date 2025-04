Daredevil: Rinascita, data e ora di uscita dell’episodio 8 su Disney Plus

La tensione sale in Daredevil: Rinascita mentre la serie della MCU si prepara al suo penultimo episodio. La prima stagione è stata un’eccellente continuazione della serie Netflix e i fan attendono con impazienza un finale di stagione esplosivo. L’ottavo episodio sarà cruciale per preparare gli eventi finali, poiché Matt sta finalmente tornando in vita come Daredevil. Nonostante avesse insistito sul fatto che si fosse ritirato, ha indossato la maschera nell’episodio 6 per salvare Angela Del Toro dal serial killer Muse e di nuovo nell’episodio 7 per salvare la sua ragazza Heather Glenn. Per questo motivo, Kingpin è di nuovo nervoso.

L’episodio 7 ha mostrato in azione la task force anti-vigilante di Kingpin. Tuttavia, erano costantemente un passo indietro rispetto a Daredevil. Anche se la morte di Muse porterà la pace in città, causerà solo più aggressività tra Matt e Fisk. L’episodio 7 ha anche mostrato il crollo della relazione di fiducia di Fisk, quando Vanessa ha tentato di pugnalare alle spalle il marito dopo aver ricevuto l’influenza delle Cinque Famiglie. I pezzi sono al loro posto per consentire a Fisk di tornare al suo comportamento spietato di Kingpin, e l’episodio 8 sarà fondamentale per creare abbastanza tensione per un brutale combattimento finale di stagione.

Data e ora di uscita dell’episodio 8 di Daredevil: Rinascita

L’episodio 8 di Daredevil: Rinascita uscirà martedì 8 aprile alle 21:00 ET. Come di consueto, l’episodio sarà trasmesso simultaneamente in tutto il mondo e i fan in altri fusi orari potranno guardarlo alle 20:00 CT, 19:00 MT e 18:00 PT. La prima stagione sta per finire e i fan della MCU saranno delusi dai loro imminenti martedì vuoti. Tuttavia, non dovranno aspettare a lungo per altri contenuti di Daredevil: Born Again, poiché la seconda stagione è attualmente in fase di riprese e dovrebbe andare in onda tra l’inizio e la metà del 2026.

Cosa aspettarsi dall’ottavo episodio di Daredevil: Rinascita

Muse è stato presentato come un artista sadico che apparentemente sarebbe stato il cattivo principale per il resto della stagione, ma l’episodio 7 ha svelato la sua identità quando ha incontrato la sua fine. Con lui fuori dai giochi, si apre il conflitto finale tra Matt e Fisk, come era sempre stato destinato ad accadere. Finora, Matt ha agito come Daredevil solo quando qualcuno a cui teneva era in pericolo. L’episodio 8 determinerà se tornerà come Daredevil per sempre. Potrebbe essere esplorato anche il trauma di Heather per l’esperienza di pre-morte, in particolare il suo nuovo legame con Daredevil.

L’altra trama che l’episodio 8 dovrà esplorare è la crescente aggressività di Fisk, dovuta sia al ritorno di Daredevil che ai conflitti nella sua vita personale. Dopo un incoraggiante colloquio con Luca delle Cinque Famiglie, Vanessa sta cercando di riappropriarsi di parte del potere che aveva in assenza del marito. Alla fine dell’episodio 7, avvisa Luca su dove si trova Fisk, ma lui si libera rapidamente dell’imboscata. L’episodio 8 di Daredevil: Rinascita esplorerà probabilmente le attuali relazioni di Fisk con i suoi due più grandi avversari: Daredevil e il suo passato da Kingpin.