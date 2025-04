Daredevil: Rinascita episodio 7: la spiegazione del finale

Attenzione! SPOILER su Daredevil: Rinascita episodio 7

Daredevil: Rinascita ha subito una brusca accelerazione dopo che Matt Murdock di Charlie Cox ha indossato il suo costume da supereroe nell’episodio 6, e il Marvel Cinematic Universe ha appena assistito a un importante sviluppo derivante dal coinvolgimento di Daredevil nei piani di Muse. La scorsa settimana abbiamo visto due episodi molto diversi della serie (5 e 6). Mentre il primo era una deviazione dalla storia principale, presentando una divertente rapina in banca, il secondo episodio è stato cruciale per lo sviluppo di Matt, poiché l’eroe ha indossato di nuovo il suo costume da Daredevil per la prima volta da quando Foggy Nelson è morto nella première della serie.

L’episodio di questa settimana di Daredevil: Rinascita riporta Muse al centro della scena, dopo che il personaggio è stato lentamente costruito nel corso della prima stagione. Rivela che i fan avevano già visto prima il cattivo smascherato, poi lo avevano conosciuto come Muse. In aggiunta ai tanti momenti emozionanti dell’episodio 7, anche per quello che riguarda Wilson Fisk, la serie ha visto importanti sviluppi. Sembra che il Kingpin potrebbe essere stato tradito da colui che ama di più. Inoltre, la task force anti-vigilanti di Fisk ha portato a casa una vittoria importante ma immeritata, e questo rende le cose più complicate per Daredevil.

Riepilogo dell’episodio 7 di Daredevil: Rinascita

Una morte importante e un potenziale tradimento

Fisk scopre che Daredevil è tornato perché ha salvato Angela, che ha perso sangue e ha indicato il nascondiglio di Muse alla polizia.

Matt e Heather si scambiano “Ti amo”.

Cherry affronta Matt sul suo ritorno come Daredevil. Dice che quando era in servizio nei momenti di bisogno, ha chiamato Daredevil.

Fisk è arrabbiato perché Daredevil è tornato perché ha smantellato la sua intera operazione durata 10 anni.

Vanessa incontra Luca, che è scontento del ruolo di sindaco di Fisk. Dice che le cose andavano meglio quando era Vanessa al comando, e forse è il momento di cambiare.

Vanessa gli chiede se vuole il suo permesso o il suo aiuto.

Bastian Cooper (Muse) va a una sessione con Heather.

Fisk apprende dal fascicolo di Bastian che è stato costretto a praticare il taekwondo e che il suo allenatore è stato trovato morto poco dopo.

Bastian dice a Heather che è la chiave che ha sbloccato la sua creatività per librarsi come artista, e mentre il suo naso sanguina, prende il sangue e lo disegna su un quaderno.

Heather glielo chiede e Bastian dice che sa già cosa significa e che non ci sono più segreti tra loro.

Bastian mette KO Heather dopo che lei cerca di scappare.

Kirsten affronta Cherry sui segreti di Matt.

Daredevil appare nella tana di Muse per indagare e scopre che uno dei disegni è di Heather.

Fisk scopre che uno dei disegni era di Heather, poiché Powell rivela che è stato trovato dal riconoscimento facciale.

Heather dice che chiunque abbia bisogno di una maschera è un codardo per Muse mentre le taglia il braccio, ma quando Muse inizia a strangolarla, Daredevil sfonda una finestra.

Daredevil combatte brutalmente Muse e Heather gli spara più volte prima di cadere a causa dell’emorragia dal braccio.

Daredevil se ne va dopo aver stabilizzato Heather, mentre Muse è morta sul pavimento.

Daniel minaccia BB di obbedire e dire che la task force anti-vigilante ha fermato Muse, non Daredevil.

Fisk e la task force posano per le foto e si prendono il merito della morte di Muse.

Vanessa invia a Luca un indirizzo e dice che Fisk è solo.

Luca viene immediatamente ucciso da Buck quando arriva.

Fisk dice a Buck di chiamare Vanessa per sapere se vuole che porti a casa del cibo dal ristorante.

Vanessa ha appena tradito Wilson Fisk? Cosa sappiamo

La relazione più complicata della serie MCU apre un nuovo capitolo

Il ritorno di Ayelet Zurer nei panni di Vanessa ha permesso alla serie MCU di fare di più con il personaggio rispetto a quanto abbia mai fatto Daredevil di Netflix. In Daredevil: Rinascita, è una giocatrice molto più attiva ed è chiaramente infelice da quando Wilson Fisk è tornato e ha deciso che sarebbe diventato sindaco, il che significava che ha dovuto rinunciare a essere il capo del suo impero criminale. L’episodio 7 porta finalmente tutto a un punto di ebollizione e ci sono due possibili risposte alla domanda: Vanessa ha tradito suo marito, come la serie sembrava mostrare?

Come Vanessa, Luca è un altro personaggio della malavita di New York City che non è contento delle recenti decisioni di Fisk. Ha persino orchestrato la rapina in banca nell’episodio 5 per ottenere i 1,8 milioni di dollari che Buck ha detto di dover dare a Viktor come risarcimento per aver incasinato i suoi affari. Ecco perché, quando i due hanno iniziato a parlare nell’episodio 7, sembrava che la vita di Fisk sarebbe stata in pericolo dopo che aveva per lo più superato la serie finora. Luca voleva chiaramente uccidere Fisk, sostenendo che le cose andavano meglio con Vanessa come capo. La moglie del Kingpin sembrava tentata dalla proposta. Più avanti nell’episodio, Vanessa dà a Luca l’indirizzo che stava cercando e gli dice che Fisk è solo. Ecco dove le cose non sono chiare. Daredevil: Rinascita avrebbe potuto presentare la storia per quello che era, con Vanessa arrabbiata con suo marito e che manda Luca ad ucciderlo in modo da avere di nuovo la sua posizione di comando nelle file della malavita di New York. A causa della sua esperienza criminale, avrebbe senso che Fisk avesse semplicemente Buck in stand-by per proteggerlo. L’altra spiegazione è che Vanessa ha detto a Fisk delle intenzioni di Luca e lui ha approntato le cose per “aspettarlo” e ucciderlo, come è poi accaduto. Con due episodi rimasti, la conferma dovrebbe arrivare presto.

La morte di Muse e il coinvolgimento di Heather Glenn

Daredevil: Rinascita non ha paura di uccidere personaggi importanti

L’episodio 7 di Daredevil: Rinascita ha finalmente confermato che Hunter Doohan è Muse. Il personaggio era apparso smascherato in precedenza nello show, abbiamo visto Bastian Cooper che andava alla presentazione del libro di Heather Glenn ed è riuscito a convincerla a prenderlo come cliente. La serie MCU ha ora riportato in prima linea quel punto della trama, con Bastian che ha partecipato a quella che sarebbe stata una sessione di terapia molto movimentata. La fissazione di Muse con Heather era dovuta al fatto che leggere i suoi pensieri ha aperto la sua creatività: i dipinti di sangue di Muse. Daredevil: Rinascita ha lentamente svelato la oscura storia passata di Bastian prima che chiarisse di essere Muse.

Dopodiché sembrava che avrebbe ucciso Heather in qualsiasi momento. Dato il modo in cui muore nei fumetti, lo spettacolo ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Non solo Heather è sopravvissuta al suo incontro con Muse, ma è stata lei a uccidere il cattivo, sparandogli ripetutamente dopo che Daredevil ha fatto irruzione nel suo ufficio e ha combattuto Muse. In precedenza, Heather aveva detto a Matt che il suo prossimo libro avrebbe parlato di vigilanti mascherati. Con le azioni di Muse e il suo commento che chiunque abbia bisogno di una maschera è un codardo, la sua storia diventa interessante.

In che modo la task force anti-vigilanti di Fisk è diventata molto più potente

I vigilanti di New York City affronteranno dei problemi

Mentre Daredevil è stato colui che ha salvato Heather e combattuto Muse, con Heather stessa che è stata quella che ha sparato e ucciso il cattivo, tutto il merito per la morte di Muse e la fine del suo regno del terrore finisce per andare alla task force anti-vigilanti di Wilson Fisk. Mentre Daredevil sta indagando sui piani di Muse, Fisk faceva lo stesso con la sua squadra. Tuttavia, l’eroe Marvel ha agito più velocemente. Grazie al modo in cui Daredevil ha lasciato la scena nessuno ha potuto confermare il suo coinvolgimento, Fisk è riuscito a girare la narrazione a suo vantaggio, dato che la task force era già sul posto.

Con Fisk e l’AVTF che posano per le foto e si prendono il merito della sconfitta di Muse, l’unico modo in cui la verità sulla questione poteva emergere era tramite la reporter BB (nipote di Ben Ulrich). Tuttavia, dopo aver deluso Fisk in precedenza, dando accidentalmente a BB informazioni sui piani segreti del sindaco, Daniel di Michael Gandolfini è riuscito a capovolgere la situazione. Con Daniel che minaccia BB e la costringe ad accettare la loro narrazione, la task force di Fisk può ora essere accolta nelle grazie dei cittadini di New York.