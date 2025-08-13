Daredevil – Stagione 2: Vincent D’Onofrio rassicura che non sarà l’ultima

Nella giornata di ieri un video in cui Charlie Cox si riferiva alla seconda stagione di Daredevil: Rinascita come alla stagione “finale” della serie è diventato virale sui social media. Ciò ha causato un certo panico tra i fan, anche se il modo disinvolto con cui Cox lo ha detto suggeriva da subito che si fosse espresso male. Anche se una terza stagione non è stata ancora ufficialmente confermata, il capo della Marvel Television Brad Winderbaum aveva infatti rivelato che l’intenzione è quella di continuare la serie.

Ora, l’attore Vincent D’Onofrio, che interpreta Kingpin, ha confermato che la seconda stagione di Daredevil: Rinascita non è stata pensata come l’ultima della serie. Rispondendo ai fan su X, ha detto che le notizie non erano “vere”, aggiungendo che “ci sono buone possibilità che ci sarà una terza stagione”. Questo ovviamente dipenderà dall’accoglienza riservata alla seconda serie di episodi.

Tuttavia, secondo quanto riportato dai media, la Marvel Studios e Disney+ sono state più che soddisfatte dei risultati ottenuti dalla prima stagione di Daredevil: Rinascita al suo debutto in streaming. D’Onofrio aveva accennato per la prima volta a un possibile progetto per una terza stagione a maggio, suggerendo ancora una volta che tutto dipenderà dalla reazione positiva dei fan alla prossima puntata. “Se ci daranno il via libera, abbiamo già un piano”, ha rivelato D’Onofrio.

“Sta ai fan guardare la serie ed entusiasmarsi. Sta a noi soddisfarli e raccontare la storia nel modo giusto. Non vediamo l’ora“. Ci sono innumerevoli direzioni che la terza stagione di Daredevil: Rinascita potrebbe prendere. Ad esempio, molti fan hanno detto che vorrebbero vedere Matt Murdock e Wilson Fisk entrambi dietro le sbarre, un’idea esplorata per la prima volta durante la serie Daredevil di Ed Brubaker e Michael Lark.

La trama e il cast di Daredevil: Rinascita

In Daredevil: Rinascita della Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con capacità straordinarie, lotta per ottenere giustizia nel suo vivace studio legale, mentre l’ex boss mafioso Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue le sue iniziative politiche a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano inevitabilmente su una rotta di collisione. Entrambi torneranno nella Stagione 2.

La serie vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

La prima stagione è disponibile su Disney+.