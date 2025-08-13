HomeCinema News2025

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, svelato un nuovo look dei costumi classici della squadra

Di Gianmaria Cataldo

I Fantastici Quattro - Gli inizi

I Fantastici Quattro: Gli Inizi (qui la nostra recensione) ha saltato la storia delle origini della squadra, il che significa che abbiamo potuto vedere i loro classici costumi dei fumetti solo in un breve flashback della loro prima battaglia con l’Uomo Talpa. Non sappiamo se esista una versione più lunga di quella scena. Tuttavia, i protagonisti sono stati mostrati mentre indossavano quei costumi in alcune foto dal dietro le quinte, il che suggerisce che in origine quei costumi avessero un po’ più di tempo sullo schermo.

La pagina Instagram ufficiale di I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha ora condiviso alcune prime pagine di giornali di Terra-828, tra cui una con una foto in bianco e nero della Prima Famiglia Marvel nei costumi ispirati a quelli ideati da Jack Kirby. Il titolo recita: “Scontro epico: i Fantastici 4 sconfiggono Mastermind, Mad Thinker”. Le altre due prime pagine si concentrano invece sulla trasformazione dei Fantastici Quattro in supereroi e su Sue Storm che negozia la pace con l’Uomo Talpa. Si possono vedere cliccando qui queste foto su Instagram.

Volevo davvero fare dei costumi diversi questa volta”, ha recentemente dichiarato Alexandra Byrne, costumista di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, a GQ. “E i costumi lavorati a maglia e a coste mi sembravano una buona soluzione. Tuttavia, non è possibile realizzare un intero costume in questo modo. Deve avere un po’ di tecnologia ‘Reed’, altrimenti è solo una tutina lavorata a maglia”. Ha aggiunto: “Abbiamo guardato alla fantascienza degli anni ’60, dove i costumi sono molto più grezzi. All’epoca non avevamo fibre tecniche, quindi ho guardato all’abbigliamento da sci degli anni ’60, che aveva molte nervature ed era molto elastico”.

Leggi qui i nostri approfondimenti su I Fantastici Quattro: Gli Inizi:

Nella nostra recensione abbiamo scritto: I Fantastici Quattro: Gli Inizi conferma ciò che già si pensava in seguito alla diffusione dei materiali promozionali: è un progetto ben pensato, ben diretto, che sa dosare l’intimità e l’azione, che grazie ai suoi variegati protagonisti si rivolge ad un pubblico ampio, dai più giovani fino ai padri e alle madri.”.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
