Eyes of Wakanda: il teaser trailer ci riporta indietro alle atmosfere di Black Panther

I Marvel Studios sono stati spesso criticati per quello che è sembrato un approccio poco attento al marketing delle loro offerte streaming. Il primo trailer di Ironheart, ad esempio, è stato pubblicato solo il 14 maggio, poco più di un mese prima della première della serie su Disney+.

Potrebbe essere stata una lezione imparata, visto che è appena stata pubblicata un’anteprima ufficiale di 30 secondi di Eyes of Wakanda. Rivela finalmente scene tratte dallo spin-off di Black Panther della Marvel Animation, e tutto ciò che vediamo sembra a dir poco incredibile. Non scopriamo molto sulla storia o sui suoi protagonisti, ma diamo un’occhiata a quello che promette di essere un approfondimento sul ruolo del Wakanda nella storia dell’MCU.

All’inizio di quest’anno, lo storyboard artist di Black Panther, Todd Harris, showrunner e regista di Eyes of Wakanda, ha anticipato un’avventura che si snoda attraverso la storia e che segue gli Hatut Zaraze, i “Mastini della Guerra” del Wakanda, un gruppo di difesa simile alla CIA incaricato di recuperare manufatti in Vibranio dai nemici del Wakanda.

“Mi è piaciuta molto l’idea di dare a ognuno la propria visione della storia”, ha detto Harris. “La storia inizia alla fine dell’Età del Bronzo Occidentale, e da quella scintilla nasce questa gigantesca storia di spionaggio che riecheggia nel tempo. Si ottiene un James Bond degno del Wakanda, e a volte una Jane Bond, sullo sfondo di tutta la magnificenza del Wakanda.”

“Quando un incidente scatenante rilascia alcune di queste cose in natura, devono, in modo molto riservato, assicurarsi che queste cose non si trasformino in un problema più grande”, ha continuato. “Abbiamo visto cosa è successo quando un disco è finito nelle mani di un Super Soldato: ha cambiato il corso del mondo”.

Harris ha descritto Eyes of Wakanda come “adiacente all’antologia“, con una narrazione continua che avrà un impatto sull’intero MCU. È stato confermato in alcune occasioni che apparirà Iron Fist, ma non sarà Danny Rand.

Nel corso della storia del Wakanda, coraggiosi guerrieri sono stati incaricati di viaggiare per il mondo alla ricerca di pericolosi manufatti di Vibranio. Eyes of Wakanda è la loro storia e debutterà su Disney+ il 6 agosto. Guarda il teaser trailer di seguito: