Fire Country cambia guida: la showrunner Tia Napolitano lascia la serie dopo la stagione 4

Fire Country 4
Per gentile concessione della © CBS

Scossone creativo in arrivo per Fire Country. La serie action–drama di CBS, tra le più seguite del network negli ultimi anni, si prepara ad affrontare una fase di transizione importante: Tia Napolitano, showrunner e produttrice esecutiva sin dalle origini dello show, lascerà il progetto al termine della quarta stagione.

La notizia, riportata da Deadline, arriva in un momento delicato. Fire Country non è ancora stato ufficialmente rinnovato per una quinta stagione, ma il suo rendimento costante negli ascolti rende il proseguimento altamente probabile. L’uscita di Napolitano, però, introduce una variabile significativa nella tenuta creativa della serie, che negli anni ha costruito un’identità molto riconoscibile.

Entrata nel progetto subito dopo il pilot, Napolitano ha affiancato il creatore e protagonista Max Thieriot e gli sceneggiatori Tony Phelan e Joan Rater, contribuendo a trasformare Fire Country nel titolo più visto tra le nuove serie CBS del 2022. Il suo lavoro è stato centrale nel bilanciare il racconto action con i temi della redenzione, della famiglia e del senso di colpa che attraversano il personaggio di Bode Donovan.

In una dichiarazione congiunta, la presidente di CBS Entertainment Amy Reisenbach e il presidente di CBS Studios David Stapf hanno sottolineato il peso del contributo di Napolitano, definendo Fire Country “la base di un universo in espansione” e ringraziandola per il lavoro svolto, lasciando però intendere che il progetto proseguirà con una nuova guida.

Al momento, CBS è già alla ricerca di un nuovo showrunner. Una scelta che sarà cruciale: Fire Country è ormai una serie consolidata, ma cambiare leadership creativa dopo quattro stagioni comporta sempre il rischio di alterarne l’equilibrio. La stagione 5, se confermata, dovrà quindi dimostrare di saper evolvere senza perdere la coerenza narrativa che ha reso lo show un successo.

