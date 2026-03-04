La strana storia vera dietro Il Codice Da Vinci

Vent’anni fa Il Codice Da Vinci trasformò una teoria marginale in un fenomeno globale. Il romanzo di Dan Brown ipotizzava che Gesù Cristo avesse sposato Maria Maddalena, generato una discendenza segreta e che una società occulta, il “Priorato di Sion”, ne custodisse il mistero. Il libro vendette oltre 80 milioni di copie in pochi anni e diede vita a un franchise cinematografico guidato da Tom Hanks. Ma ciò che molti ignorano è che le radici di questa teoria non affondano negli archivi vaticani, bensì in un intreccio mediatico nato tra editoria francese e televisione britannica.

La storia comincia nel 1967 con Le Trésor Maudit, scritto dal giornalista francese Gérard de Sède. Il libro raccontava la vicenda del parroco di Rennes-le-Château che avrebbe finanziato il restauro della propria chiesa grazie a un misterioso tesoro. Tra pergamene cifrate, re merovingi sopravvissuti e società segrete, il volume mescolava elementi storici e invenzioni. Il Priorato di Sion, cardine dell’intera teoria, era in realtà un’invenzione legata al truffatore Pierre Plantard.

Per anni il libro rimase in relativa oscurità, finché nel 1969 lo sceneggiatore televisivo Henry Lincoln lo scoprì casualmente. Affascinato, propose la storia alla BBC. Nel 1972 il programma Chronicle trasformò quella leggenda in un racconto pseudo-documentaristico capace di suggestionare il pubblico britannico.

Dal bestseller “The Holy Blood and the Holy Grail” al caso giudiziario contro Dan Brown

Sull’onda del successo televisivo, Henry Lincoln insieme a Michael Baigent e Richard Leigh pubblicò nel 1982 The Holy Blood and the Holy Grail. Il libro rese popolare l’idea che Gesù non fosse morto sulla croce e che Maria Maddalena avesse portato la sua discendenza in Francia. La tesi era costruita intrecciando fonti medievali, ipotesi simboliche e interpretazioni azzardate. Molti storici, tra cui Marina Warner, ne smontarono pubblicamente le basi documentarie.

Eppure il volume divenne un bestseller. L’elemento decisivo non fu la solidità storica, ma la forza narrativa: un mistero religioso, una società segreta, un segreto capace di ribaltare la storia ufficiale. Quando nel 2003 Dan Brown pubblicò Il Codice Da Vinci, la struttura teorica era già pronta. Il personaggio di Leigh Teabing – anagramma di Baigent e Leigh – è un omaggio esplicito a quel testo.

Baigent e Leigh intentarono una causa per plagio contro l’editore di Brown. La disputa si rivelò un boomerang: la corte stabilì che non si poteva rivendicare la proprietà di una teoria presentata come “storica”. Se era invenzione, non era storia; se era storia, apparteneva al dominio pubblico. Il caso si concluse con la sconfitta dei ricorrenti.

Un modello per le teorie del complotto moderne

Guardando oggi il documentario Chronicle, con le sue musiche suggestive e le mappe sovrapposte a simboli misteriosi, si coglie un elemento che anticipa molte narrazioni complottiste contemporanee. Il meccanismo è semplice: si selezionano elementi disparati, li si collega in modo coerente e si offre al pubblico una chiave interpretativa alternativa rispetto alla versione ufficiale.

È la stessa dinamica che ha caratterizzato teorie sui falsi allunaggi o sulle cospirazioni sanitarie. La forza non sta nelle prove, ma nella sensazione di “scoprire ciò che altri vogliono nascondere”. Come ha osservato Marina Warner, la mente umana è strutturalmente portata a cercare pattern, a costruire significati anche dove non esistono collegamenti verificabili.

Il successo de Il Codice Da Vinci non si spiega solo con il ritmo del thriller, ma con la potenza culturale di una teoria già sedimentata nell’immaginario collettivo. Il romanzo di Dan Brown non inventò il mito: lo rese globale. E dimostrò quanto una narrazione suggestiva, anche se fragile sul piano storico, possa diventare fenomeno popolare quando incontra il medium giusto.