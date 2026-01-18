The Rookie sta per dire addio a un personaggio storico?

Con il ritorno in onda dell’ottava stagione di The Rookie, la serie ABC ha iniziato a ridisegnare in modo significativo gli equilibri interni della divisione di Mid-Wilshire. Dopo un debutto ambizioso e fortemente politico, il secondo episodio segna un punto di svolta che potrebbe avere conseguenze permanenti su uno dei personaggi più sottovalutati – ma centrali – dello show: Wade Grey.

La storyline avviata nel premiere, legata all’indagine su Monica e al coinvolgimento dell’FBI, ha portato l’agente federale Matt Garza a cercare un referente interno alla squadra. Dopo il rifiuto di Nyla Harper, la proposta è arrivata a Grey, reduce da una crisi personale e professionale che lo ha spinto ad accettare. Da quel momento, il suo ruolo a Mid-Wilshire ha iniziato a cambiare in modo silenzioso ma profondo.

Il nuovo incarico di Grey potrebbe segnare un’uscita definitiva

Formalmente, Grey non ha lasciato la divisione. Il suo ufficio è ancora lì, nello stesso edificio, e la serie insiste più volte su questo dettaglio. Ma narrativamente, il passaggio di consegne è già avvenuto: in Fast Andy, Tim Bradford assume il ruolo di Watch Commander, diventando di fatto il nuovo punto di riferimento operativo del team.

È un cambiamento che va oltre la semplice riorganizzazione interna. Il nuovo incarico di Grey lo proietta in una dimensione diversa, più ampia e meno legata alla quotidianità della squadra. Il coordinamento con l’FBI apre possibilità concrete di avanzamento, rendendo plausibile un suo definitivo allontanamento da Mid-Wilshire. Tornare indietro, a questo punto, creerebbe inevitabili problemi di gerarchia e continuità narrativa.

Non a caso, la stagione stessa accenna più volte al rischio di una transizione irreversibile. Anche quando Grey riprende temporaneamente il comando durante la visita presidenziale a Los Angeles, la sensazione è quella di un personaggio ormai “di passaggio”, più che radicato.

Dal punto di vista creativo, Alexi Hawley ha sempre parlato della stagione 8 come di una fase di rinnovamento. Eppure, il percorso di Grey sembra costruito con una gradualità rara per la serialità network: non un’uscita shock, ma un lento scivolamento ai margini, coerente con la sua evoluzione personale.

Se davvero The Rookie si prepara a salutare Wade Grey, lo farà concedendogli qualcosa che pochi personaggi ottengono: un arco di uscita consapevole, all’altezza del suo ruolo storico nella serie. Per ora resta una presenza, ma il tempo a Mid-Wilshire potrebbe essere ormai contato.