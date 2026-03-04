Lanterns: il trailer trapela online e il costume di Hal Jordan accende il dibattito

Il trailer di Lanterns non avrebbe dovuto essere pubblicato prima di domani, ma dopo essere stato condiviso per errore in anticipo (lo si può vedere qui), l’anteprima ha ricevuto una risposta mista-negativa dai fan della DC. Sin dal principio era stato detto che l’approccio della DC Studios al franchise di Lanterna Verde sarebbe stato un giallo realistico sulla falsariga di True Detective. Tuttavia, molti fan si sono detti delusi dal fatto che non ci sia nemmeno un accenno a qualcosa che assomigli a un’epica space opera.

In passato ci sono state voci secondo cui HBO non avrebbe necessariamente voluto queste serie TV della DC Studios sulla propria rete via cavo. Quindi, è possibile che gli elementi più legati ai fumetti, come i Guardiani di Oa e le costruzioni di Lanterna Verde, siano stati tenuti segreti per ora. Nel trailer trapelato online non c’è una sola scena in cui vengono mostrati i poteri di Hal Jordan o John, a parte un breve momento in cui il primo prende il volo. Tuttavia, vediamo una Power Battery di Lanterna Verde.

Tuttavia ad aver acceso in particolare il dibattito è stata unaX prima immagine dell’uniforme di Hal Jordan (la si può vedere qui), che appare di un colore più simile al marrone che non al verde proprio del personaggio. Ricordiamo però che Superman ha già confermato che i membri del Corpo delle Lanterne Verdi indossano costumi pratici piuttosto che costrutti energetici. Questi non sembravano molto convincenti 15 anni fa, ma sicuramente andrebbero bene con gli effetti speciali odierni.

Nel bene e nel male, la DCU non sembra per il momento andare in quella direzione. Sebbene questa tuta sia comunque verdognola, i colori sono molto tenui e il design stesso sembra essere un mix tra “The New 52” e il costume Earth-One. La versione di Hal Jordan di Lanterns è però vicina al pensionamento e sta addestrando John Stewart come suo sostituto; vale quindi la pena notare che, quando John finalmente indosserà la tuta, potrebbe essere un costume colorato e fedele al fumetto che entusiasmerà i fan.

