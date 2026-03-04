Tyler Perry realizza per Netflix una nuova serie in 16 episodi sui vigili del fuoco: Where There’s Smoke è il possibile erede di Chicago Fire

Tyler Perry amplia ancora una volta la sua collaborazione con Netflix: è ufficiale lo sviluppo di Where There’s Smoke, nuova serie drama in 16 episodi che seguirà la vita di un gruppo di vigili del fuoco, tra emergenze ad alto rischio e dinamiche personali fuori dal servizio. Il progetto è già entrato in produzione ad Atlanta, in Georgia.

Secondo quanto riportato da Variety, la serie si concentrerà sui protagonisti “saving lives in a world filled with danger, drama and heartbreak”, promettendo un equilibrio tra azione sul campo e conflitti emotivi privati. Un’impostazione che richiama chiaramente il modello narrativo di Chicago Fire, costruito sulla fusione tra casi settimanali e sviluppo orizzontale dei personaggi.

Per Perry si tratta dell’ennesimo tassello in una strategia seriale ormai consolidata sulla piattaforma. Negli ultimi anni il regista, sceneggiatore e produttore ha rafforzato la propria presenza su Netflix con titoli come lo spin-off di Madea Joe’s College Road Trip e la soap drama Beauty in Black, la cui terza stagione è attualmente in sviluppo. Where There’s Smoke sembra inserirsi in questa linea produttiva ad alto ritmo, con stagioni ampie e un forte focus sul pubblico mainstream.

Cast corale e ambizione seriale: cosa aspettarsi da Where There’s Smoke

Il cast della nuova serie è già stato annunciato e presenta un ensemble ampio, elemento centrale nel racconto di squadra tipico delle serie ambientate in contesti di emergenza. Tra i protagonisti figurano Tyler Lepley (Owen), Mike Merrill (Cameron), Da’Vinchi (Noah), Eltony Williams (Jermaine), Brock O’Hurn (Ethan), Joe Hunter (Chief Bailey), Karen Obilom (Laura), Brittany S. Hall (Angela), Mariah Goodie (Rhonda), Jordan Rodriguez (Brent) e Judi Moon (Darcy).

Al momento non sono stati diffusi dettagli approfonditi sui singoli personaggi né è stato chiarito quali di loro facciano parte effettivamente del corpo dei vigili del fuoco. Tuttavia, l’impostazione narrativa suggerisce un racconto corale, con intrecci personali destinati a svilupparsi parallelamente agli interventi operativi, seguendo una formula già ampiamente testata nel genere.

L’operazione arriva in un momento in cui il pubblico delle piattaforme streaming dimostra un forte interesse per le serie ambientate in contesti professionali ad alta tensione — ospedali, forze dell’ordine, squadre di soccorso — capaci di combinare adrenalina e coinvolgimento emotivo. Perry, che negli anni ha costruito un vero e proprio ecosistema seriale con titoli come House of Payne, Assisted Living, The Oval, Ruthless e Zatima, punta ora su un format potenzialmente adatto a lunghe stagioni e rilasci scaglionati.

Un precedente significativo è Beauty in Black, che ha trascorso diverse settimane nella Top 10 globale di Netflix a ogni nuovo rilascio di episodi. Anche quella serie era strutturata in stagioni da 16 episodi suddivisi in due blocchi da otto, ma non è ancora stato confermato se Where There’s Smoke seguirà lo stesso modello distributivo.

Con le riprese già in corso, è plausibile che ulteriori dettagli su trama, personaggi e data di uscita vengano annunciati nei prossimi mesi. Per Tyler Perry, produttore tra i più prolifici dell’attuale panorama televisivo, Where There’s Smoke potrebbe rappresentare un nuovo pilastro nella sua partnership con Netflix e un tentativo concreto di intercettare il pubblico che ha reso popolari le grandi serie procedural sui vigili del fuoco.

FOTO DI COPERTINA: Tyler Perry arriva alla première di Los Angeles di “The Six Triple Eight” di Netflix. Foto di Image Press Agency tramite DepositPhotos.com