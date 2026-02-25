HomeSerie TvNews

For All Mankind: trailer della quinta stagione dello space drama

Guarda il trailer della quinta stagione dello space drama di successo in arrivo il 27 marzo su Apple TV. L'epica saga di storia alternativa continua in un nuovo decennio, verso una nuova frontiera

For All Mankind - stagione 5

Apple TV ha presentato l’adrenalinico trailer della quinta stagione di For All Mankind, lo space drama di successo, acclamato dalla critica, creato da Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi. La quinta stagione farà il suo debutto su Apple TV il 27 marzo con il primo dei dieci episodi totali, seguito da un nuovo episodio ogni venerdì, fino al 29 maggio.

Trama e cast della quinta stagione di For All Mankind

La quinta stagione di For All Mankind riprende negli anni 2010, tempo dopo il colpo all’asteroide Goldilocks. Happy Valley è cresciuta fino a diventare una colonia fiorente con migliaia di residenti e una base per nuove missioni che ci porteranno ancora più lontano nel sistema solare. Mentre le nazioni della Terra pretendono legge e ordine sul Pianeta Rosso, le tensioni continuano ad aumentare tra chi vive su Marte e il loro pianeta d’origine.

Nel cast corale di ritorno per la quinta stagione figurano Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña e Wrenn Schmidt, affiancati da nuove presenze fisse nella serie: Mirelle Enos (“The Killing”, “Hanna”), Costa Ronin (“The Americans”, “Homeland – Caccia alla spia”), Sean Kaufman (“L’estate nei tuoi occhi”), Ruby Cruz (“Bottoms”) e Ines Asserson (“Royalteen – L’erede”).

For All Mankind è stata creata dal vincitore dell’Emmy Ronald D. Moore e dai candidati agli Emmy Matt Wolpert e Ben Nedivi. Wolpert e Nedivi ricoprono anche il ruolo di showrunner e produttori esecutivi insieme a Moore e Maril Davis di Tall Ship Productions, oltre a Kira Snyder, David Weddle, Bradley Thompson e Seth Edelstein. “For All Mankind” è prodotta per Apple TV da Sony Pictures Television.

Tutte e quattro le stagioni precedenti di “For All Mankind” sono attualmente disponibili in streaming su Apple TV.

