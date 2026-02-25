HomeSerie TvNews

Ted Lasso 4 debutta ad agosto su Apple TV+: confermato il mese di uscita

Di Redazione

-

Ted Lasso - Stagione 4
Cortesia di Apple

I fan possono segnare la data sul calendario: Ted Lasso tornerà con la quarta stagione ad agosto 2026 su Apple TV+. Dopo l’annuncio generico di un’uscita estiva, è arrivata ora la conferma ufficiale del mese di debutto.

A rivelarlo è stata Hannah Waddingham durante un’intervista ai BAFTA, lasciandosi sfuggire – con qualche esitazione – che la nuova stagione arriverà proprio ad agosto. Una notizia attesa da tempo, considerando che la serie aveva chiuso il terzo capitolo lasciando intendere un cambio di rotta narrativo.

Nuovo focus sul calcio femminile e grandi ritorni nel cast

La stagione 4 vedrà il ritorno di Jason Sudeikis nei panni di Ted, insieme ai volti storici della serie: Rebecca Welton, Keeley Jones, Coach Beard, Roy Kent e Leslie Higgins. Il nuovo ciclo narrativo sposterà l’attenzione su una squadra di calcio femminile, segnando un’evoluzione tematica coerente con lo spirito inclusivo e progressista che ha caratterizzato la serie fin dall’inizio.

Accanto ai ritorni, sono previste diverse new entry nel cast, tra cui Tanya Reynolds e altri interpreti che andranno ad ampliare l’universo della serie. Tra i cambiamenti più significativi c’è il recasting del ruolo di Henry, il figlio di Ted: sarà Grant Feely a interpretarlo, sostituendo Gus Turner, con il personaggio ora dodicenne.

Non tornerà invece come membro fisso del cast Phil Dunster, interprete di Jamie Tartt, a causa di conflitti di agenda, anche se non è esclusa una possibile apparizione speciale.

Una delle serie simbolo di Apple TV+ riparte dopo 13 Emmy

Dopo il finale della terza stagione, che sembrava chiudere definitivamente il percorso del protagonista, la decisione di proseguire ha sorpreso parte del pubblico. Tuttavia, Ted Lasso resta una delle produzioni di punta di Apple TV+, con 13 Emmy vinti e un impatto culturale che va oltre la semplice commedia sportiva.

Nel team di produzione entra anche Jack Burditt, già premiato agli Emmy per sitcom come 30 Rock e Modern Family, affiancando il gruppo creativo formato da Sudeikis, Brendan Hunt, Joe Kelly e Bill Lawrence.

Con le riprese in corso e il debutto fissato per agosto, l’attesa è destinata a crescere nelle prossime settimane. La quarta stagione dovrà dimostrare di poter rinnovare la formula senza perdere l’identità che ha reso Ted Lasso una delle serie più amate degli ultimi anni.

ALTRE STORIE

