For All Mankind – stagione 4, spiegazione del finale

Il futuro di Happy Valley è assicurato mentre la missione Goldilocks giunge al termine nel finale della quarta stagione di For All Mankind. Sebbene si concluda con una nota più ottimistica rispetto al devastante finale della terza stagione, la quarta stagione di For All Mankind non lesina colpi quando si tratta di dramma. Dalla lotta tra Samantha Massey (Tyner Rushing) e Palmer James (Myk Watford) nel vuoto dello spazio alla violenta rivolta che quasi costa la vita a Danielle Poole (Krys Marshall), il finale della quarta stagione di For All Mankind è un vero e proprio rollercoaster. Sebbene Ed Baldwin (Joel Kinnaman) e Dev Ayesa (Edi Gathegi) riescano a portare a termine il loro piano per garantire il futuro di Happy Valley, si tratta di una vittoria conquistata a fatica.

Nel frattempo, lo scioccante omicidio di Sergei Nikulov (Piotr Adamczyk) nell’episodio 9 della quarta stagione di For All Mankind costringe Margo Madison (Wrenn Schmidt) a sfidare il suo referente del KGB, mettendo a rischio la sua libertà. Il finale della quarta stagione di For All Mankind, “Perestroika”, è una conclusione emozionante della storia dell’asteroide Goldilocks che riconcilia molti dei personaggi in conflitto. Ed e Dani si riconciliano dopo che lei è stata quasi uccisa, mentre Miles Dale (Toby Kebbell) si riconcilia con il suo mentore, Ilya Breshov (Dimiter D. Marinov). Con una conclusione così armoniosa per molti, il finale della quarta stagione di For All Mankind anticipa un futuro prospero per il programma marziano nella quinta stagione.

Perché Margot voleva rovinare la missione Goldilocks

Dopo aver scoperto che Irina aveva ordinato l’uccisione di Sergei, Margo decide di onorare l’eredità del suo amico, a qualsiasi costo. In precedenza, nella stagione 4, episodio 9, “Brazil”, Sergei aveva fatto eco alla convinzione di Ed e Dev che l’estrazione mineraria dall’asteroide Goldilocks nell’orbita terrestre avrebbe posto fine agli investimenti nel programma marziano. Margo è d’accordo con Sergei e, sapendo che Irina potrebbe facilmente farla uccidere una volta che non le sarà più utile, decide di prendere posizione sabotando la missione Goldilocks. Con l’asteroide Goldilocks in orbita attorno a Marte, la NASA, Roscosmos e le altre nazioni dell’M-7 non avrebbero altra scelta che continuare a finanziare Happy Valley per poter accedere al preziosissimo iridio.

La decisione di Margo arriva in un momento cruciale della rapina all’asteroide nella quarta stagione di For All Mankind. Con il centro Ghost Ops di Ed e Dev scoperto nel sottolivello 4, la squadra ha dovuto trasferirsi nel settore nordcoreano di Happy Valley per continuare la rapina. Utilizzando le comunicazioni nordcoreane per raggiungere Massey, Ed e Dev le hanno spiegato come ottenere il controllo dei sistemi del Ranger 2 per attivare la manovra di cattura dell’orbita marziana. Quando la NASA ha capito cosa Massey stava cercando di fare, ha scritto un codice che avrebbe effettivamente bloccato Massey, Ed e Dev, consentendo al Ranger 2 di attivare la manovra che avrebbe mandato loro e Goldilocks sulla rotta verso la Terra.

Per contrastare questa mossa e garantire il futuro di Happy Valley, Margo scrisse un codice alternativo che avrebbe sostituito il comando di spegnimento della NASA. Sapendo che Margo non sarebbe stata in grado di inserire il codice da sola, Aleida Rosales (Coral Peña) lo fece per lei. Fu un’ultima resistenza coraggiosa, soprattutto perché entrambe sapevano esattamente di cosa fossero capaci Irina e il KGB. Alla fine, Margo si è assunta la responsabilità del codice, salvando Aleida da ritorsioni legali e sacrificando la sua immunità diplomatica. Mentre Margo veniva portata via dal Molly Cobb Space Center in manette, Aleida ha abbracciato la sua ex mentore, dopo che il loro rapporto si era completamente ricucito in seguito al presunto tradimento di Margo nella terza stagione di For All Mankind.

L’arresto di Margot e le conseguenze per Irina e Roscosmos

Irina Morozova (Svetlana Efremova) torna a Roscosmos da Houston e trova degli agenti del KGB nel suo ufficio che stanno esaminando i suoi fascicoli e le chiedono di sedersi. Quando la porta si chiude minacciosamente alle sue spalle, è chiaro che il mandato di Irina come direttrice di Roscosmos è giunto al termine. All’inizio della quarta stagione di For All Mankind, Kiril Semenov era scomparso per mano del KGB a causa del suo fallimento durante la sfortunata missione Ranger 1. Ora è altamente probabile che una punizione simile attenda Irina Morozova per il suo ruolo nel fallimento della missione di cattura Goldilocks.

Cosa significa la rivolta di Miles per il futuro della NASA

Dopo essere stato brutalmente torturato dai servizi segreti statunitensi e russi, Miles Dale, interpretato da Toby Kebbell, ha perso il controllo e ha intrapreso un’azione violenta per impedire la violazione ostile del settore nordcoreano. La situazione è rapidamente degenerata in una rivolta, con le tensioni tra i lavoratori della Helios e gli astronauti che sono giunte al culmine. Il fatto che la rivolta abbia quasi causato la morte di Dani ha fatto sì che la notizia arrivasse sulla Terra. Nei momenti finali del finale della quarta stagione di For All Mankind, il direttore della NASA Eli Hobson (Daniel Stern) guarda con disperazione un articolo di giornale su come la sua organizzazione abbia appoggiato il trattamento brutale di detenuti come Miles a Happy Valley.

Dato che il mandato di Eli come direttore della NASA nella quarta stagione di For All Mankind ha portato a uno sciopero, una brutale rivolta e l’uccisione di Danielle Poole, sembra improbabile che Hobson rimanga in carica ancora a lungo. Ora che Ed, Dev e Margo hanno assicurato il futuro dell’esplorazione spaziale, la NASA potrebbe allontanarsi da capitalisti come Stern a favore di un nuovo direttore che abbia gli occhi puntati sulla missione originale dell’organizzazione. Qualcuno come Will Tyler (Robert Bailey Jr.) sarebbe il candidato ideale per il ruolo di direttore della NASA nella quinta stagione di For All Mankind.

Il significato della pistola che ha sparato a Dani spiegato

La pistola che ha sparato a Dani durante la rivolta di Miles su Marte è stata vista l’ultima volta nel finale della terza stagione di For All Mankind. La pistola apparteneva originariamente al cosmonauta nordcoreano Lee Jung-Gil (C.S. Lee), che l’ha usata per difendersi da Dani e Grigori Kuznetsov (Lev Gorn). Dopo aver disarmato Lee, Dani ha seppellito la pistola sotto la sabbia, segnando il punto con una chiave inglese. Mentre alcuni fan credevano che la pistola avrebbe avuto un ruolo importante in ciò che è successo a Danny in For All Mankind, invece ha avuto un ruolo importante nel ferire gravemente Danielle. Un agente di sicurezza in preda al panico aveva scoperto la pistola nell’armadietto di un lavoratore della Helios e aveva cercato di usarla contro i rivoltosi, sparando durante la lotta che ne è seguita.

Dani è rimasta gravemente ferita, riunendo gli abitanti di Happy Valley che hanno vegliato fuori dall’infermeria. Ancora una volta, la pistola di Lee ha rafforzato i rapporti tra gli astronauti e i lavoratori marziani. Nella terza stagione di For All Mankind, la sua sepoltura ha permesso a Lee di costruire relazioni con persone come Dani ed Ed. Nel finale della quarta stagione, l’orrore della ferita da arma da fuoco di Dani ricorda a tutti ciò per cui stanno lavorando, ispirandoli a mettere da parte le loro differenze. È incoraggiante sapere che tutti a Happy Valley si uniranno ancora una volta per iniziare a costruire il futuro positivo immaginato da Margo, Ed e Dev.

Perché così tanti nordcoreani vengono introdotti clandestinamente nella Happy Valley

La moglie di Lee viene finalmente introdotta clandestinamente nella Happy Valley, ma c’è una sorpresa quando non è solo Moon Yeong (Chen Chen Julian) ad arrivare su Marte. Moon Yeong è accompagnato da diversi altri disertori nordcoreani, in fuga dal regime autoritario per una vita su Marte. A Happy Valley stanno costruendo una società libera dai confini nazionalisti e dalla persecuzione del governo, ed Ed e Lee affermano entrambi di aver scambiato il Pianeta Blu con il Pianeta Rosso, definendo Marte la loro casa. Questo è chiaramente il motivo per cui i nordcoreani stanno decidendo di trasferirsi su Marte, e l’operazione è presumibilmente finanziata da Dev come ringraziamento per il ruolo di Lee nella rapina Goldilocks.

Spiegazione del salto temporale e dell’ambientazione nel 2012 nella quinta stagione di For All Mankind

Come da tradizione per il finale di stagione, la linea temporale di For All Mankind fa un salto in avanti nei momenti conclusivi della quarta stagione. Mentre Dev guarda l’asteroide Goldilocks in orbita, la telecamera zoomma indietro per rivelare Marte nel 2012, nove anni dopo gli eventi della quarta stagione di For All Mankind. Nei nove anni trascorsi, una vasta struttura è stata costruita sulla superficie dell’asteroide Goldilocks, che presumibilmente è il centro di comando per l’estrazione dell’iridio.

La base prende il nome da Grigori Kuznetsov, tragicamente scomparso durante la prima missione di cattura dell’asteroide del Ranger 1 nella premiere della quarta stagione di FAM. Poiché la quinta stagione di For All Mankind sarà ambientata 43 anni dopo la prima stagione, è improbabile che gli spettatori vedranno Ed Baldwin, Margo Madison o Danielle Poole in modo sostanziale. Invece, la quinta stagione di For All Mankind si concentrerà probabilmente sulla prossima generazione del programma spaziale.

Kelly Baldwin (Cynthy Wu) continuerà a cercare forme di vita su Marte, mentre Samantha e Miles potrebbero ritrovarsi in posizioni di rilievo sulla stazione Kuznetsov. Questo, sempre che siano riusciti a evitare accuse penali per il loro ruolo nella rapina e nella rivolta che ne è seguita. Sulla Terra, Aleida sarà presumibilmente responsabile dei tentativi di Helios di portare il prezioso iridio da Marte. Alla fine della quarta stagione di For All Mankind, il futuro della corsa allo spazio sembra davvero molto promettente.