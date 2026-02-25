Scream 7 arriva oggi al cinema: Ghostface torna a colpire

Da oggi Scream 7 è ufficialmente nelle sale italiane, pronto a riportare sul grande schermo uno dei franchise horror più iconici di sempre. Il nuovo capitolo della saga inaugurata nel 1996 promette di alzare ulteriormente la posta in gioco, tra omicidi brutali, tensione psicologica e il ritorno di volti storici.

Il film segna un nuovo punto di svolta per la serie Scream 7, con una storia che riporta al centro la figura di Sidney Prescott, interpretata ancora una volta da Neve Campbell, affiancata da Courteney Cox nei panni dell’inossidabile Gale Weathers. Un ritorno atteso dai fan dopo le tensioni produttive degli ultimi anni e i cambiamenti che avevano ridisegnato l’equilibrio della saga.

Questo nuovo capitolo rilancia la minaccia di Ghostface con un approccio che unisce nostalgia e rinnovamento. L’atmosfera torna a essere più cupa e personale, con un intreccio che mette al centro le conseguenze del passato e il peso della sopravvivenza. Il film gioca ancora una volta con le regole del meta-horror, ma lo fa con una maggiore consapevolezza, cercando di riportare la saga alle sue radici più thriller.

Dopo il successo commerciale dei precedenti capitoli, Scream 7 punta a confermarsi come uno degli eventi horror dell’anno, sfruttando il forte legame emotivo del pubblico con i personaggi storici e la continua evoluzione del mito di Ghostface.

Per gli appassionati del genere e per chi è cresciuto con la saga creata da Wes Craven, l’appuntamento è da oggi al cinema: Ghostface è tornato, e questa volta nessuno sembra davvero al sicuro.