From: la quarta stagione sarà disponibile su Paramount+

È stato annunciato che la serie horror fantascientifica From è stata rinnovata per una quarta stagione che sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ in Italia.

Prodotta da Amazon MGM Studios, la quarta stagione di FROM vanta un team eccezionale di produttori esecutivi, tra cui Jeff Pinkner (showrunner), John Griffin (creatore), Jack Bender (regista), Harold Perrineau, Josh Appelbaum, André Nemec e Scott Rosenberg di Midnight Radio, Anthony e Joe Russo e Mike Larocca di AGBO, e Lindsay Dunn. Adrienne Erickson di Midnight Radio è co-produttrice esecutiva. La produzione della quarta stagione riprende quest’anno in Nuova Scozia.

FROM svela il mistero di una città da incubo che intrappola tutti coloro che vi entrano. Gli abitanti devono lottare per mantenere un senso di normalità, cercando una via d’uscita e affrontando le minacce della foresta circostante.

La serie ha come protagonista Harold Perrineau (Lost), insieme a un cast corale che comprende Catalina Sandino Moreno (Maria Full of Grace, The Affair), Eion Bailey (Band of Brothers, Once Upon a Time), Hannah Cheramy (Under Wraps, Van Helsing), Simon Webster (Strays), Ricky He (The Good Doctor), Chloe Van Landschoot (Charity, Skin), Corteon Moore (Utopia Falls), Pegah Ghafoori (The Perfect Wedding), David Alpay (Castle Rock), Elizabeth Saunders (Clarice), Avery Konrad (Honor Society), Scott McCord (East of Middle West), Nathan D. Simmons (Diggstown), Kaelen Ohm (Hit & Run), Angela Moore (Una serie di sfortunati eventi), A.J. Simmons (Reacher), Robert Joy (CSI: NY) e Samantha Brown (Y: The Last Man). FROM è distribuito a livello internazionale da Paramount Global Content Distribution.