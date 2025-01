From – Stagione 4: cast, storia e tutto quello che sappiamo

La serie horror soprannaturale di MGM+ From ha già riscosso un buon successo in tre stagioni e ora ha ottenuto il rinnovo per la quarta stagione. Debuttando nel 2022, la serie riguarda una misteriosa città del Medio America che intrappola chi vi entra ed è circondata da mostri mortali che infestano i boschi fuori città. Prendendo le premesse sconvolgenti di show come Lost e aggiungendo un tocco spaventoso, From si è rapidamente cementata come una delle serie horror più importanti nel mondo fortemente saturo della TV in streaming.

Il finale della seconda stagione di From ha gettato le basi per una terza stagione ancora più terrificante, e ogni nuova scoperta pone più domande invece di dare risposte. La vera forza della serie sono stati i suoi misteri e, come i migliori rompicapo, ogni colpo di scena ha dato vita a una narrazione ancora più sconvolgente. Con From che si è guadagnato un plauso quasi universale (compresi gli elogi del maestro dell’horror Stephen King), il futuro della serie sembra luminoso. E il futuro sembra ancora più roseo ora che MGM+ ha deciso di rinnovare la serie per una quarta stagione.

Ultime notizie sulla stagione 4

La serie è stata rinnovata per un’altra stagione

A pochi giorni dal finale della terza stagione, le ultime notizie confermano che la quarta stagione di From è stata rinnovata. La decisione non è mai sembrata in dubbio, e l’accoglienza della stagione 3 è già stata la più positiva finora. MGM+ ha confermato che la produzione della stagione 4 inizierà a un certo punto nel 2025, e lo streamer punta a un’uscita nel 2026. La quarta stagione sarà composta da 10 nuovi episodi, ma al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli.

Per commemorare il rinnovo, la pagina ufficiale di From su X (ex Twitter) ha condiviso un video della star della serie Harold Perrineau che stacca una bottiglia da un albero con la scritta “From season 4 coming soon”.

La quarta stagione di From è confermata

Fin dall’inizio della terza stagione, sono iniziate le speculazioni sulla quarta stagione di From , e MGM+ non ha lasciato i fan in sospeso per molto tempo. A pochi giorni dal finale della terza stagione, MGM+ ha deciso di rinnovare la serie horror per un’altra stagione. Questo conferma la fiducia dello streamer nell’apprezzata serie originale e probabilmente significa che lo show potrebbe continuare per un bel po’ di tempo. È stato inoltre annunciato che la quarta stagione inizierà le riprese nel 2025 e che l’uscita è prevista per il 2026.

Dettagli sul cast della stagione 4 di From

Il cast della quarta stagione di From è difficile da prevedere, dato che la terza stagione eliminerà senza dubbio alcuni giocatori dalla scacchiera prima che sia tutto detto e fatto. Tuttavia, la forza costante per tutta la durata dello show è stata Harold Perrineau nel ruolo di Boyd Stevens, lo sceriffo e leader di fatto della città, che dovrebbe tornare nella quarta stagione. Nonostante il suo status sia stato lasciato nel limbo all’inizio della terza stagione, si prevede anche che Catalina Sandino Moreno sarà di nuovo a disposizione per interpretare Tabitha Matthews.

Il Jim Matthews di Eion Bailey sembrava un’altra scelta obbligata per il cast della quarta stagione, ma la sua morte scioccante nella terza stagione significa che probabilmente non tornerà. Tuttavia, grazie ai viaggi nel tempo, quasi tutti potrebbero tornare prima o poi. Come gli anni precedenti, la quarta stagione probabilmente aggiungerà anche alcuni membri dell’ensemble, anche se è impossibile fare previsioni fino a quando non saranno disponibili ulteriori informazioni.

Dettagli sulla trama della stagione 4

Come molte serie horror che sconvolgono la mente, la trama di From è costellata da enormi colpi di scena che potrebbero portare la serie letteralmente in qualsiasi direzione in un momento. Il finale della terza stagione di From non è stato privo di sorprese scioccanti, anche se è servito soprattutto a rivelare la natura ciclica del male della città. Con la rinascita di Smiley, c’è un oscuro senso di disperazione perché tutto sembra essere vano. Tuttavia, alcune cose sono cambiate con la morte di Jim e gli abitanti della città sono in grado di minacciare i mostri a modo loro.

La prossima stagione vedrà probabilmente i sopravvissuti tentare di capitalizzare ciò che hanno imparato e apportare modifiche. Apprendere che tutto è un ciclo può sembrare senza speranza, ma offre ai sopravvissuti la possibilità di analizzare lo schema e trovare il modo di romperlo. Tuttavia, più resisteranno al ciclo, più le loro vite saranno messe in pericolo in From season 4.