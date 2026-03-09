FROM – stagione 4: primo teaser trailer ufficiale

Paramount+ ha diffuso oggi il primo teaser ufficiale della quarta stagione di FROM, l’acclamata serie sci-fi horror amatissima dai fan.

Creata da John Griffin (Crater) e prodotta da Griffin, dallo showrunner Jeff Pinkner (Lost, Alias, Fringe) e dal regista Jack Bender (Lost, Game of Thrones, The Institute), la serie svela il mistero di una cittadina da incubo che intrappola chiunque vi entri. La nuova stagione debutterà lunedì 20 aprile su Paramount+ in Italia.

Nella quarta stagione, più gli abitanti della città si avvicinano alle risposte che cercano, più la loro ricerca diventa terrificante. Chi è l’Uomo in Giallo e cosa vuole? La rivelazione di Jade e Tabitha sarà la chiave per tornare finalmente a casa? Per quanto tempo Boyd riuscirà a tenere unita la città, mentre il suo corpo e la sua mente stanno cedendo? E quale ruolo avrà l’ultimo arrivato in città negli eventi a venire? La quarta stagione aprirà porte che alcuni abitanti finiranno per desiderare fossero rimaste chiuse.

La serie è interpretata da Harold Perrineau (Lost) e da un cast corale che include Catalina Sandino Moreno (Maria Full of Grace, The Affair), Eion Bailey (Band of Brothers), Hannah Cheramy (Under Wraps, Van Helsing), Simon Webster (Strays), Ricky He (The Good Doctor), Chloe Van Landschoot (Charity, Skin), Corteon Moore (Utopia Falls), Pegah Ghafoori (The Perfect Wedding), David Alpay (Castle Rock), Elizabeth Saunders (Clarice), Avery Konrad (Honor Society), Scott McCord (East of Middle West), Nathan D. Simmons (Diggstown, This Hour Has 22 Minutes), Kaelen Ohm (Hit & Run, Eumenides Falls), Angela Moore (A Series of Unfortunate Events, Maid), A.J. Simmons (Reacher), Julia Doyle (Astrid And Lilly Save The World), Robert Joy (CSI: NY) e Samantha Brown (Y: The Last Man).

Le prime tre stagioni di FROM sono disponibili in streaming su Paramount+. FROM è una produzione MGM+ Studios. Oltre a Pinkner, Griffin e Bender, figurano come produttori esecutivi Perrineau, Josh Appelbaum, André Nemec e Scott Rosenberg per Midnight Radio, Anthony e Joe Russo e Mike Larocca per AGBO, e Lindsay Dunn. Adrienne Erickson di Midnight Radio ricopre il ruolo di co-produttrice esecutiva. La serie è distribuita a livello internazionale da Paramount Global Content Distribution.