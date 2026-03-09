Good Luck, Have Fun, Don’t Die di Gore Verbinski arriva anche in digitale negli USA

Il nuovo film di fantascienza vietato ai minori diretto da Gore Verbinski, Good Luck, Have Fun, Don’t Die, si prepara ad arrivare sulle piattaforme digitali USA poco dopo la sua uscita nelle sale. La pellicola sarà disponibile per la visione domestica a partire dal 10 marzo 2026, meno di un mese dopo il debutto cinematografico avvenuto il 13 febbraio. Aspettiamo di scoprire quando l’atteso progetto arriverà anche in Italia.

Il film segue la storia di un uomo misterioso interpretato da Sam Rockwell, che sostiene di provenire da un futuro in cui l’intelligenza artificiale ha preso il controllo del mondo. Convinto che l’umanità sia sull’orlo della distruzione, il personaggio rapisce alcuni clienti all’interno di una tavola calda di Los Angeles nel tentativo di convincerli ad aiutarlo a salvare il pianeta prima che sia troppo tardi.

Nonostante la trama originale e il cast di alto livello, Good Luck, Have Fun, Don’t Die non è riuscito a conquistare il pubblico al botteghino. Al momento il film ha incassato circa 8 milioni di dollari a fronte di un budget stimato di 20 milioni, diventando uno dei flop commerciali di inizio anno. L’uscita digitale anticipata potrebbe però rappresentare una seconda opportunità per la pellicola, permettendole di raggiungere un pubblico più ampio sulle piattaforme.

Curiosamente, il film ha ricevuto recensioni molto positive dalla critica. Su Rotten Tomatoes la pellicola ha ottenuto un 83% di valutazioni positive da parte dei critici, accompagnato da un 85% di gradimento del pubblico, segno che chi lo ha visto ha apprezzato l’originalità della storia.

Per Verbinski si tratta anche di un ritorno dietro la macchina da presa dopo nove anni. Il suo ultimo film da regista era stato La cura dal benessere del 2016, che aveva avuto una ricezione tiepida e risultati modesti al botteghino. Il regista resta comunque noto per alcuni grandi successi hollywoodiani, tra cui i primi capitoli della saga Pirati dei Caraibi e il film d’animazione premio Oscar Rango.

Con l’arrivo imminente in digitale, Good Luck, Have Fun, Don’t Die potrebbe quindi trovare una nuova vita lontano dalle sale. Se il passaparola continuerà a essere positivo, potrebbe trasformarsi in uno di quei titoli destinati a conquistare il pubblico, anche per via della sua trama particolarmente attuale, vista la crescente diffusione dell’intelligenza artificiale in tutto il mondo.