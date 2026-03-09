The Gentleman, la spiegazione di quello che accade a Mickey e Ray nel finale del film

Il finale di The Gentlemen del 2020 (qui la nostra recensione) è pieno di colpi di scena e svolte impreviste, e c’è molto da analizzare in uno dei migliori film mai realizzati da Guy Ritchie. Il film rappresenta in gran parte un ritorno alle origini per il regista, come dimostra la ricezione positiva di The Gentlemen, e lo vede tornare a concentrarsi sulla scena criminale britannica. Tuttavia, nel suo stile abituale, Ritchie propone una trama che a volte può essere difficile da seguire, soprattutto quando vengono rivelati nuovi dettagli.

Il cast di personaggi di The Gentlemen contribuisce al caos con diverse linee narrative talvolta complicate da seguire. Mickey Pearson (Matthew McConaughey) vuole vendere il suo vasto impero della marijuana a Matthew Berger (Jeremy Strong), che in segreto collabora con Dry Eye (Henry Golding), membro della triade criminale asiatica, per sabotare l’accordo attaccando le coltivazioni di Mickey. Nel frattempo, l’investigatore privato Fletcher (Hugh Grant) ricatta Raymond (Charlie Hunnam), il braccio destro di Mickey, minacciando di rivelare informazioni sull’operazione criminale di Mickey. Il finale di The Gentlemen costruisce così un epilogo tortuoso che rivela la verità in modo divertente, anche se un po’ confuso, e che richiede un’analisi più approfondita.

Il film di Guy Ritchie include anche musica old-school che si adatta allo stile collettivo dei protagonisti. Ecco tutte le canzoni principali presenti nella colonna sonora.

Come finisce il film The Gentlemen

Al centro di uno dei migliori film di Guy Ritchie c’è il business della marijuana gestito da Mickey. Dopo i problemi avuti dalla sua attività, Mickey e Berger si incontrano di nuovo per concludere l’accordo. Tuttavia, Berger sostiene che il furto abbia compromesso non solo una delle sedi ma tutte e 12, riducendo così la valutazione dell’azienda da 400 milioni di dollari a 130 milioni.

Alla fine Mickey capisce il piano di Berger e decide di non vendere. Lo rinchiude in una cella frigorifera finché non paga comunque Mickey e finché non gli viene tolta letteralmente “una libbra di carne” dal corpo.

Nel frattempo Ray incontra di nuovo Fletcher, che crede di stare per ricevere i 20 milioni di dollari richiesti. Invece scopre di essere stato ingannato da Ray per tutto il tempo. Ray rivela infatti di aver spiato Fletcher mentre lui spiava loro, perché aveva bisogno che Fletcher rivelasse ciò che sapeva sulla collaborazione tra Dry Eye e Berger.

Con la sua vita in pericolo, Fletcher rivela un’altra informazione importante: dei gangster russi stanno arrivando per assassinare Mickey e Ray, dopo un incidente in cui il figlio di un gangster russo è morto cadendo nel vuoto.

La sorpresa arriva quando Coach (Colin Farrell) uccide i due uomini che stavano venendo a prendere Ray, mentre i ragazzi di Coach eliminano quelli che avevano rapito Mickey.

Il gangster russo aveva pagato Fletcher per sapere quando e dove avrebbe potuto vendicarsi di Mickey e Ray. I russi rapiscono Mickey dopo l’incontro con Berger, mentre altri si dirigono verso la casa di Ray. Tuttavia Coach uccide gli uomini diretti da Ray, e i suoi ragazzi eliminano quelli che stavano portando via Mickey — anche se lo fanno per errore, perché volevano uccidere Mickey stesso.

Nel finale di The Gentlemen, Mickey riesce a fuggire, i piani di Berger falliscono e Ray rintraccia Fletcher, che era scappato dal pericolo.

Il piano di Dry Eye e Berger

Un aspetto chiave rivelato nel finale riguarda il piano tra Dry Eye e Berger per far cadere Mickey. In sostanza Berger vuole collaborare con Dry Eye per ridurre il valore dell’impero di Mickey, con l’accordo implicito che Dry Eye diventi il suo secondo in comando. Dry Eye riesce a farlo convincendo i ragazzi di Coach a rubare a Mickey, ma le sue azioni non erano state approvate da Lord George (Tom Wu), il capo del sindacato criminale asiatico.

Se tutto fosse andato secondo i piani, Berger avrebbe comprato l’impero della marijuana a un prezzo molto inferiore al suo valore reale, mentre Dry Eye avrebbe ottenuto il potere che desiderava. Invece Dry Eye cambia il piano dopo aver ucciso Lord George e minaccia Berger affinché si faccia da parte mentre lui prende il controllo. Offre quindi di comprare personalmente l’impero di Mickey, ma Mickey rifiuta.

Questo porta Dry Eye ad aggredire Rosalind (Michelle Dockery), la moglie di Mickey. Mickey lo sorprende sul fatto e lo uccide. Il cadavere di Dry Eye viene poi usato per intimidire Berger e costringerlo a fare ciò che Mickey vuole.

Il piano di Fletcher

Per quanto riguarda Fletcher, il suo obiettivo finale è guadagnare molto denaro dalle informazioni raccolte. Era stato inizialmente assunto da Big Dave (Eddie Marsan), interessato a comprare quelle informazioni, ma Fletcher aveva preparato diversi piani alternativi.

Per esempio, trasforma tutto ciò che sa sull’impero di Mickey e sul mondo criminale britannico in una sceneggiatura cinematografica che spera di vendere. Offre la sceneggiatura, insieme a documenti, foto e prove, a Ray per 20 milioni di dollari, dando loro 72 ore per accettare. Big Dave è un piano di riserva per Fletcher, ma Ray fa rapire Big Dave da Coach e lo ricatta con un video compromettente in cui ha rapporti con un maiale.

Senza altri acquirenti, Fletcher rimane costretto a vendere solo a Ray, ma Ray riesce comunque a rubargli tutte le informazioni. In questo modo Fletcher perde la possibilità di fare il “doppio guadagno”, dato che era già stato pagato dai russi per fornire informazioni utili a uccidere Mickey e Ray. Fletcher riesce a fuggire quando arrivano gli assassini a casa di Ray e tenta un ultimo colpo cercando di vendere la sua sceneggiatura a uno studio cinematografico.

La battuta finale su The Man from U.N.C.L.E.

L’ultima gag con Fletcher è un divertente riferimento a The Man from U.N.C.L.E. Fletcher viene mostrato mentre presenta la sua sceneggiatura, intitolata “Bush”, a un dirigente della Miramax, lo studio dietro The Gentlemen. Dietro di lui è ben visibile un poster di The Man from U.N.C.L.E., il film di spionaggio del 2015 diretto da Guy Ritchie con Henry Cavill, Alicia Vikander e Hugh Grant.

Il dirigente mette in dubbio alcuni aspetti della sceneggiatura, tra cui il fatto che non spieghi cosa succede a Mickey. Fletcher risponde dicendo che sta lasciando spazio per un sequel. Ritchie potrebbe aver voluto suggerire che sta lavorando proprio a un seguito di The Man from U.N.C.L.E.

Il sindacato criminale asiatico ha un nuovo leader misterioso

Una delle questioni lasciate aperte dal finale riguarda il destino del sindacato criminale asiatico. Lord George era il capo e controllava una potente rete di distribuzione della droga che includeva anche Dry Eye. Dopo la morte di Lord George, Dry Eye prende il controllo dell’organizzazione, ma il suo dominio dura poco perché Mickey lo uccide verso la fine del film.

Il film non torna più sull’argomento, lasciando gli spettatori senza sapere chi abbia preso il comando dell’organizzazione. Considerando tutti gli eventi collegati a Mickey, la sua tranquillità potrebbe non durare a lungo se il nuovo leader decidesse di vendicarsi. Tuttavia, chiunque sia ora al comando potrebbe preferire lasciarlo in pace.

Chi è ancora vivo alla fine del film

Quando The Gentlemen si conclude, molti dei personaggi principali sono ancora vivi. Mickey e Rosalind sono mostrati insieme, anche se non è chiaro se abbiano davvero abbandonato la loro vita criminale. Ray è ancora in piedi e riesce a rintracciare Fletcher, che è vivo quando scorrono i titoli di coda — anche se forse non per molto.

Coach e i suoi ragazzi sopravvivono e fanno pace con Mickey e Ray. Anche Big Dave probabilmente è ancora vivo. Il finale non conferma invece il destino di Berger, ma sembra abbastanza intelligente da fare ciò che serve per sopravvivere, anche se dopo l’episodio è letteralmente “più leggero di una libbra”.

The Gentlemen è continuato con una serie

Il finale di The Gentlemen lasciava spazio per un seguito. Tuttavia, invece di un altro film, la storia è stata trasformata in una serie televisiva ambientata nello stesso universo.

La serie The Gentlemen non è un vero e proprio sequel, ma racconta una nuova storia nello stesso mondo. Nessuno degli attori del film ritorna o fa cameo, quindi alcuni destini dei personaggi restano sconosciuti. Tuttavia, visto il successo della serie, una seconda stagione potrebbe far incrociare i personaggi del film con quelli della serie.