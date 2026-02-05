Game of Thrones, lo spinoff Aegon’s Conquest riceve un aggiornamento incoraggiante sulla sceneggiatura

Il mondo di Game of Thrones continua a espandersi. Tra i numerosi progetti in sviluppo targati HBO, Aegon’s Conquest torna a far parlare di sé grazie a un aggiornamento incoraggiante arrivato direttamente dallo sceneggiatore Mattson Tomlin.

Nonostante la serie madre si sia conclusa nel 2019, l’universo creato da George R.R. Martin resta uno dei pilastri della strategia HBO. Oltre al successo di House of the Dragon, la cui terza stagione è attesa per l’estate 2026, e a A Knight of the Seven Kingdoms, attualmente in onda con la prima stagione, Aegon’s Conquest rappresenta uno dei progetti più ambiziosi e affascinanti in cantiere.

Aegon il Conquistatore: a che punto è lo spinoff

Nelle scorse ore Mattson Tomlin ha condiviso su X un’immagine che mostra due quaderni di appunti fitti di materiale, accompagnati dal commento: «È sempre soddisfacente finire di riempire un quaderno». I taccuini, etichettati chiaramente con il riferimento a Conquest, suggeriscono un avanzamento concreto del lavoro sulla sceneggiatura.

Aegon’s Conquest racconterà l’epopea di Aegon I Targaryen, impegnato nella conquista di Westeros insieme alle sorelle-mogli Visenya e Rhaenys, e ai loro tre draghi. Gli eventi sono ambientati circa 300 anni prima di Game of Thrones e rappresentano uno dei momenti fondativi della storia dei Sette Regni.

Always satisfying to finish filling a notebook. pic.twitter.com/GVBvDiSWk2 — mattson tomlin (@mattsontomlin) January 31, 2026

Il progetto è attualmente sviluppato in una doppia direzione: da un lato come possibile serie HBO, dall’altro come film-evento per Warner Bros., descritto internamente come un’opera di dimensioni “mastodontiche, alla Dune”. Un’indicazione chiara delle ambizioni produttive legate al racconto della nascita del dominio Targaryen.

Tomlin aveva già parlato del suo approccio creativo in un’intervista del 2024, spiegando il lavoro a stretto contatto con George R. R. Martin e il metodo adottato per scrivere una storia che attinge a Fire & Blood, ma senza la struttura narrativa classica dei romanzi principali. Secondo lo sceneggiatore, Aegon’s Conquest va trattato come un grande racconto storico: non solo i fatti, ma soprattutto il loro significato emotivo e tematico.

Un elemento che rende questo progetto unico: si tratta del primo spinoff di Game of Thrones a non adattare direttamente un romanzo completo di Martin, ma a costruire una narrazione originale a partire da frammenti di “storia ufficiale”. Un rischio creativo che potrebbe trasformarsi nella prossima grande svolta dell’universo di Westeros.