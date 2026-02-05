Dark Winds rinnovata per la stagione 5: la serie western crime prodotta da George R. R. Martin tornerà nel 2027

Prima ancora del debutto della quarta stagione, Dark Winds è stata ufficialmente rinnovata. AMC ha confermato che la serie tornerà con una stagione 5, consolidando il successo di uno dei crime drama più apprezzati degli ultimi anni, prodotto anche da George R. R. Martin e dal compianto Robert Redford come executive producer.

Debuttata nel giugno 2022, Dark Winds è ispirata ai romanzi Leaphorn & Chee di Tony Hillerman e segue le indagini del tenente Joe Leaphorn e dell’agente Jim Chee, interpretati rispettivamente da Zahn McClarnon e Kiowa Gordon, affiancati da Jessica Matten nel ruolo di Bernadette Manuelito. La serie si è distinta fin dall’inizio per il suo tono crudo e realistico, oltre che per una forte attenzione all’identità culturale e al contesto storico.

Dark Winds: quando escono le nuove stagioni e cosa aspettarsi

La stagione 4 debutterà domenica 15 febbraio alle 21:00 (ET) su AMC e AMC+, mentre la stagione 5 entrerà in produzione nel marzo 2026 in New Mexico, con uscita già fissata al 2027. Il rinnovo anticipato arriva a conferma della fiducia dell’emittente nel progetto, che ha saputo crescere stagione dopo stagione.

I nuovi episodi vedranno l’ingresso di diversi volti noti. Tra questi spicca Titus Welliver, già protagonista di Bosch, che interpreterà Dominic McNair, un potente e spietato boss criminale legato al traffico di droga e beni di lusso rubati. Nel cast della quarta stagione entrano anche Franka Potente, Isabel DeRoy-Olson, Billie Tsosie, Chaske Spencer e Luke Barnett, mentre A Martinez torna nel ruolo di Gordo Sena.

Narrativamente, la stagione 4 sarà incentrata sulla scomparsa di una ragazza navajo. L’indagine porterà Leaphorn, Chee e Manuelito fuori dai confini della Nazione Navajo fino alla Los Angeles degli anni ’70, immergendoli in un contesto urbano ostile e in una corsa contro il tempo per fermare un killer ossessionato e collegato alla criminalità organizzata.

Creata da Graham Roland e guidata dal showrunner John Wirth dalla seconda stagione, Dark Winds è stata una delle serie più amate dalla critica: tutte le prime tre stagioni hanno ottenuto il 100% su Rotten Tomatoes. Grazie a un accordo di licensing tra AMC e Netflix, la serie è entrata anche nella Top 10 della piattaforma, ampliando ulteriormente il suo pubblico.

Con questi risultati, il rinnovo anticipato appare una mossa naturale. La vera curiosità ora è capire come, dopo il finale della terza stagione, Dark Winds continuerà a evolversi, ampliando il suo universo narrativo senza perdere l’intensità e la coerenza che l’hanno resa una delle serie crime più solide del panorama televisivo contemporaneo.