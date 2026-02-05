Wanted – Scegli il tuo destino: la spiegazione del finale del film

Alla fine del thriller d’azione del 2008 Wanted – Scegli il tuo destino, – Timur Bekmambetov, qui al suo primo lungometraggio hollywoodiano prima di passare poi a dirigere titoli come La leggenda del cacciatore di vampiri e Ben-Hur – Wesley Gibson è devastato dalla scoperta della verità su ciò che le sue azioni hanno causato fino a quel momento. Tuttavia, invece di lasciare che i suoi fallimenti lo definiscano, il protagonista decide di affrontare il suo vero nemico per un regolamento di conti finale.

Vengono fatte nuove rivelazioni che minacciano l’integrità della Fraternità composta da assassini e, per estensione, quella della Fox. Lei si trova ad un bivio, in un feroce tiro alla fune tra la sua morale e la sua realtà. Le azioni di entrambi i personaggi finiscono per cambiare il destino del mondo, letteralmente. Quando la polvere si deposita, Wesley si costruisce un nuovo futuro, mettendo a frutto tutto ciò che ha imparato durante le sue magiche avventure da pistolero.

La trama di Wanted – Scegli il tuo destino

Wesley Gibson vive una vita miserabile, intrappolato in un lavoro d’ufficio ingrato sotto un capo prepotente e bloccato con una ragazza che lo tradisce con il suo migliore amico, Barry. Le cose prendono una svolta quando una donna misteriosa di nome Fox lo informa che suo padre, da cui era separato e recentemente ucciso, era un assassino leggendario e che l’assassino, Cross, ora lo sta cercando. Durante una sparatoria improvvisa tra Fox e Cross, Wesley è costretto a fuggire. Più tardi si risveglia in una fabbrica tessile circondato da assassini guidati da un uomo di nome Sloan.

Costretto a sparare alle ali delle mosche sotto la minaccia delle armi, Wesley scopre che i suoi attacchi di panico sono in realtà un tratto genetico legato a intense scariche di adrenalina, che gli conferiscono riflessi sovrumani. Sloan sostiene che il padre di Wesley faceva parte di un ordine segreto chiamato Fraternity, i cui membri eliminano le minacce per mantenere l’equilibrio globale. Vuole che Wesley si unisca a loro e li aiuti a eliminare Cross.

Wesley inizialmente rifiuta, ma tutto cambia quando scopre che durante la notte sono stati versati milioni sul suo conto bancario. Improvvisamente incoraggiato, affronta il suo capo e picchia Barry prima di tornare al mulino per l’addestramento. Grazie ai metodi brutali della Fraternità, Wesley inizia a padroneggiare le sue abilità potenziate. Una volta addestrato, gli viene presentato un tessuto all’interno del quale si trova un codice segreto scritto nella lingua mistica di Loom, scoperto dalla Fraternità, un clan di tessitori di migliaia di anni fa.

Sloan interpreta questi nomi e assegna gli obiettivi di conseguenza. Dopo questo, Wesley inizia a portare a termine i suoi incarichi e finalmente incontra Cross in una sparatoria che costa la vita a uno dei suoi alleati. Sloan manda quindi Wesley a uccidere Cross e ordina segretamente a Fox di eliminare anche Wesley, sottintendendo che il Loom lo ha nominato.

Da un’altra parte, Wesley recupera il proiettile di Cross e lo rintraccia fino a un uomo di nome Pekwarsky. Riesce a trovare l’uomo e, con l’aiuto di Fox, lo costringe a organizzare un incontro con Cross a bordo di un treno in movimento. Cross e Wesley combattono fino a quando il treno deraglia, ma prima che quest’ultimo cada, Cross lo salva, solo per essere colpito pochi istanti dopo.

Con il suo ultimo respiro, rivela la verità: lui è il vero padre di Wesley. Fox ammette che è la verità e che è stato reclutato perché era l’unica persona a cui Cross non avrebbe mai fatto del male. Prima che lei possa ucciderlo, Wesley fugge rompendo il pavimento di vetro e cadendo in un fiume. Pekwarsky alla fine lo salva e, per la prima volta, Wesley vede chiaramente qual è la verità.

La spiegazione del finale di Wanted – Scegli il tuo destino: perché Wesley uccide Sloan?

Nella sequenza finale del film, Wesley uccide Sloan per vendicare la morte di suo padre, Cross. Nel corso degli eventi, Sloan scopre che Wesley ha ripreso il suo lavoro regolare e arriva per finirlo. Tuttavia, in un colpo di scena, si scopre che la persona seduta alla scrivania è solo un’esca e che il vero Wesley ha ingannato Sloan facendogli prendere la posizione esatta da cui può essere ucciso. Il protagonista lo fa sparando un proiettile da chilometri di distanza, che alla fine raggiunge Sloan. Il modo in cui viene eseguito questo assassinio è importante, poiché rappresenta il fulcro delle motivazioni di Wesley.

Prima di questo momento, Wesley scopre che suo padre, considerato uno degli assassini più leggendari, è in realtà la persona che ha cercato di uccidere per tutto il film, riuscendoci alla fine: Cross. Si scopre che Sloan aveva ingannato il protagonista per i propri interessi, spingendo il giovane prodigio a vendicarsi. Le azioni di Wesley sono anche un modo per riconquistare il controllo della propria vita, come descritto nel suo monologo finale. Inizialmente, fatica a trovare un senso alle sue abilità di assassino, dato che è stato sfruttato per uccidere suo padre.

Tuttavia, presto capisce che dovrebbe reindirizzare il suo odio verso Sloan, l’uomo che ha sempre tirato le fila. Con questo, il protagonista procede a finire ciò che suo padre ha iniziato: un attacco contro Sloan e tutto ciò che rappresenta. All’inizio della storia, Cross elimina uno degli assassini posizionandolo in modo simile su un segno a forma di “X”, prima di mirarlo con il suo fucile da chilometri di distanza. In questo modo, la morte di Sloan segna il completamento di un ciclo, dimostrando anche che Wesley è finalmente cresciuto fino a sostituire suo padre.

Con questo, anche l’abuso del tessuto e del codice degli assassini da parte di Sloan giunge al termine. Il contesto completo della svolta al male di Sloan emerge dal retroscena rivelato da Pekwarsky. Egli rivela che il nome di Sloan era già apparso sul tessuto che annuncia gli obiettivi della Fraternità. Tuttavia, Sloan ha scelto di nasconderlo e ha invece creato obiettivi artificiali da far uccidere agli assassini, traendone profitti personali.

Questa pratica viola tutti i codici che tutti i membri della Fraternità sono tenuti a rispettare. Questo include Cross, che è il primo a scoprire la verità. Infuriato, decide di liberarsi dalla Confraternita e mira a uccidere Sloan. Tuttavia, l’antagonista distorce la narrazione, presentando Cross come un agente ribelle che deve essere eliminato. Così, il ruolo di Cross nella storia viene ricontestualizzato, con suo figlio che porta avanti la sua missione.

Perché Fox si toglie la vita?

Quando Wesley decide di vendicarsi di Sloan, irrompe nella base segreta della Fraternità, ma alla fine viene circondato da assassini. Rendendosi conto che non può uscirne combattendo, decide di dire la verità, smascherando le pratiche nefaste dell’antagonista. Questo è uno shock per tutti, in particolare per Fox, che è emersa come una delle agenti più fedeli di Sloan. Rendendosi conto di essere con le spalle al muro, il leader della Fraternità decide di confessare tutto. Annuncia che non è l’unico il cui nome è scritto sul telo; in realtà, sono tutti i membri dell’organizzazione.

Spiega inoltre che ha nascosto questa verità per il bene di tutti loro, ma Fox ne ha sentito abbastanza. Da fervente sostenitrice dei principi del Loom, decide di porre fine alla sua vita. Tuttavia, Fox non si ferma qui; la sua mossa finale è anche la sua più grande dimostrazione di forza: un proiettile che attraversa l’intera stanza circolare, uccidendo ogni singolo assassino sul suo percorso. La sua decisione è motivata da molte ragioni, due delle quali sono le più importanti. In primo luogo, in ottemperanza alle regole del Loom, è suo dovere eliminare tutti coloro il cui nome appare, poiché sono destinati a causare il caos in futuro.

La seconda ragione è semplicemente una conferma della prima, poiché quando Sloan offre a tutti la possibilità di ignorare il Loom e unirsi a lui nel governare il mondo, tutti tranne Fox accettano. Il potere di uccidere e di usare le tecniche di cui dispongono comporta anche una grande responsabilità, e sfruttarlo può significare la fine dell’umanità. Così, il resto della Fraternità diventa il suo ultimo incarico, che lei porta a termine senza esitazione. Un’altra interpretazione che può essere attribuita alle sue azioni deriva da un dettaglio che condivide con Wesley all’inizio della storia, in cui menziona che un assassino che non è riuscito a portare a termine il suo lavoro è stato ucciso, insieme ai suoi cari.

Dato il modo in cui Sloan ha trattato Cross, è possibile che sia stato lo stesso leader a uccidere quell’assassino senza nome, come punizione per non aver seguito le sue regole. Inoltre, il racconto di Fox include anche una ragazzina minacciata dagli assassini, anche se il suo destino non viene mai rivelato. È quindi possibile che Fox stia ricordando il proprio passato e che la ragazzina sia semplicemente se stessa da bambina. Tuttavia, queste azioni evidenziano come la Fraternità abbia abbandonato i propri principi e abbia iniziato a decadere, il che giustifica la sua caduta definitiva.

Cosa succederà a Wesley?

Con la scomparsa della Fraternità, Wesley si ritrova al punto di partenza della storia. Controlla il suo conto in banca e scopre di essere di nuovo al verde e, non avendo modo di mettere a frutto le sue capacità, ricomincia a soffrire di attacchi d’ansia. Tuttavia, scegliendo di riprendersi e uccidere Sloan, la causa dei suoi problemi, Wesley dimostra che la sua vita non è ancora finita. Il suo viaggio diventa quindi quello di riprendere il controllo e rifiutare tutte le influenze negative della sua vita. Ciò è simboleggiato dal proiettile che attraversa la ciambella del suo capo e la bibita del suo ex migliore amico.

Pertanto, Wesley inizierà probabilmente il prossimo capitolo della sua vita con un rinnovato senso di sicurezza, libero dai pesi sociali e dalle dinamiche insincere con le altre persone. Inoltre, dato che è ancora uno dei pochi in grado di attingere a poteri soprannaturali, il ruolo di Wesley come guardiano è ancora lungi dall’essere concluso. Poiché il linguaggio mistico nel tessuto è ancora vivo, egli ha il potenziale per diventare il suo nuovo protettore, seguendo le regole e decifrando i nomi che esso produce.

Con Pekwarsky ancora attivo nella storia, è probabile che i due collaborino, con il secondo che crea proiettili che il primo può usare per assassinare il male presente nel mondo. Questo non solo libera Wesley dallo stile di vita mondano e sfruttatore che teme, ma gli dà anche un nuovo senso di scopo. L’ultima parte della narrazione di Wesley nello show, in cui chiede al pubblico cosa hanno fatto ultimamente, è un invito all’azione, che esorta direttamente gli spettatori a trovare anch’essi un nobile scopo nella vita.