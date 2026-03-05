Road House 2: il film è ufficialmente in post-produzione!

Road House 2, il sequel della film d’azione Road House del 2024, è finalmente in sviluppo su Prime Video, nonostante i numerosi cambi di regia che hanno caratterizzato la pre-produzione. Quando fu annunciato per la prima volta che Doug Liman stava pianificando un reboot di Road House con Jake Gyllenhaal, i fan erano scettici.

Il cult del 1989 con Patrick Swayze è molto amato, e inizialmente il pubblico non era molto favorevole all’idea di un reboot o di una rielaborazione del loro film d’azione preferito. Tuttavia, il film è diventato un successo record per Amazon Studios, ma il regista Doug Liman non era pienamente soddisfatto. Criticò lo studio per aver saltato l’uscita cinematografica e lamentò di non essere stato adeguatamente compensato a seguito dell’acquisizione di MGM da parte di Amazon.

Trovare un nuovo regista non è stato semplice: inizialmente era stato annunciato Guy Ritchie, che poi ha dovuto rinunciare per impegni lavorativi, mentre successivamente è stato scelto Ilya Naishuller (Io sono nessuno). Ora, il produttore Charles Roven ha confermato lo stato avanzato del progetto, dichiarando a Screen Rant: “Ho due film in post-produzione al momento… The Thomas Crown Affair e Road House 2. Sono entusiasta di entrambi i film.”

Road House 2 vanta un cast di alto livello, con Dave Bautista, Aldis Hodge, Iko Uwais, Jay Hieron, Leila George, Andrew Bachelor e Peter Sarsgaard, con sceneggiatura di Will Beall (Aquaman). Sui dettagli della trama si sa poco, ma ci sarà molta azione: come anticipato da Bautista, “Ci sono molti cattivi nel film… molti più combattenti e più duri. Ma vogliamo anche sviluppare relazioni e backstory per coinvolgere il pubblico.” Il film potrebbe uscire per la fine di quest’anno o l’inizio del prossimo, confermando il ritorno di Gyllenhaal.