HomeCinema News2026

Road House 2: il film è ufficialmente in post-produzione!

Di Genny Santin Nalin

-

Seguici su Google News
Road House 2024

Road House 2, il sequel della film d’azione Road House del 2024, è finalmente in sviluppo su Prime Video, nonostante i numerosi cambi di regia che hanno caratterizzato la pre-produzione. Quando fu annunciato per la prima volta che Doug Liman stava pianificando un reboot di Road House con Jake Gyllenhaal, i fan erano scettici.

Il cult del 1989 con Patrick Swayze è molto amato, e inizialmente il pubblico non era molto favorevole all’idea di un reboot o di una rielaborazione del loro film d’azione preferito. Tuttavia, il film è diventato un successo record per Amazon Studios, ma il regista Doug Liman non era pienamente soddisfatto. Criticò lo studio per aver saltato l’uscita cinematografica e lamentò di non essere stato adeguatamente compensato a seguito dell’acquisizione di MGM da parte di Amazon.

Trovare un nuovo regista non è stato semplice: inizialmente era stato annunciato Guy Ritchie, che poi ha dovuto rinunciare per impegni lavorativi, mentre successivamente è stato scelto Ilya Naishuller (Io sono nessuno). Ora, il produttore Charles Roven ha confermato lo stato avanzato del progetto, dichiarando a Screen Rant: “Ho due film in post-produzione al momento… The Thomas Crown Affair e Road House 2. Sono entusiasta di entrambi i film.

Road House 2 vanta un cast di alto livello, con Dave Bautista, Aldis Hodge, Iko Uwais, Jay Hieron, Leila George, Andrew Bachelor e Peter Sarsgaard, con sceneggiatura di Will Beall (Aquaman). Sui dettagli della trama si sa poco, ma ci sarà molta azione: come anticipato da Bautista, “Ci sono molti cattivi nel film… molti più combattenti e più duri. Ma vogliamo anche sviluppare relazioni e backstory per coinvolgere il pubblico.” Il film potrebbe uscire per la fine di quest’anno o l’inizio del prossimo, confermando il ritorno di Gyllenhaal.

Articolo precedente
God of War: la prima immagine della serie criticata dal regista dei videogiochi
Genny Santin Nalin
Genny Santin Nalin
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved