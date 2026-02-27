HomeSerie TvNews

God of War: la prima immagine di Kratos e Atreus

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
God of War Ryan Hurst
L'attore Ryan Hurst e Kratos di God of War. Foto di Justin Lubin/Sony/Amazon MGM

Prime Video ha pubblicato la prima foto della sua serie God of War, che mostra Kratos e Atreus. Annunciando che la serie TV God of War è ora in produzione, Amazon ha pubblicato l’immagine qui sotto con lo slogan: “Il loro viaggio verso la vetta più alta ha inizio”.

Kratos and Atreus in God of War. Image credit: Amazon Prime video.

Nel cast della serie ci sono Ryan Hurst (che interpreta Kratos), Ólafur Darri Ólafsson (Thor), Max Parker (Heimdall), Mandy Patinkin (Odino) e Teresa Palmer (Sif).

God of War ha ricevuto un ordine per due stagioni da Amazon, con la pre-produzione attualmente in corso a Vancouver. Ronald D. Moore è lo sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner della serie per la sua Tall Ship Productions. La serie è coprodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios in collaborazione con PlayStation Productions e Tall Ship Productions.

Tra gli altri produttori esecutivi figurano Maril Davis, Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Jeff Ketcham, Hermen Hulst, Roy Lee e Brad Van Arragon. Joe Menosky, Marc Bernardin, Tania Lotia e Ben McGinnis sono co-produttori esecutivi della serie.

Articolo precedente
Harry Potter: HBO starebbe lavorando a nuovi progetti spin-off
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved