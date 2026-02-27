God of War: la prima immagine di Kratos e Atreus

Prime Video ha pubblicato la prima foto della sua serie God of War, che mostra Kratos e Atreus. Annunciando che la serie TV God of War è ora in produzione, Amazon ha pubblicato l’immagine qui sotto con lo slogan: “Il loro viaggio verso la vetta più alta ha inizio”.

Nel cast della serie ci sono Ryan Hurst (che interpreta Kratos), Ólafur Darri Ólafsson (Thor), Max Parker (Heimdall), Mandy Patinkin (Odino) e Teresa Palmer (Sif).

God of War ha ricevuto un ordine per due stagioni da Amazon, con la pre-produzione attualmente in corso a Vancouver. Ronald D. Moore è lo sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner della serie per la sua Tall Ship Productions. La serie è coprodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios in collaborazione con PlayStation Productions e Tall Ship Productions.

Tra gli altri produttori esecutivi figurano Maril Davis, Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Jeff Ketcham, Hermen Hulst, Roy Lee e Brad Van Arragon. Joe Menosky, Marc Bernardin, Tania Lotia e Ben McGinnis sono co-produttori esecutivi della serie.