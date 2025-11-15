Grey’s Anatomy – Stagione 22: il destino di Jo affrontato dalla star dopo la rivelazione scioccante

Il finale autunnale della stagione 22 di Grey’s Anatomy ha visto Jo Wilson (Camilla Luddington) lottare più del previsto, poiché la gravidanza ha complicato la sua salute e, secondo Luddington, le cose non miglioreranno rapidamente. Durante tutta la Grey’s Anatomy – stagione 22, Jo e Atticus “Link” Lincoln (Chris Caramack) hanno aspettato che succedesse qualcosa. Dopo le ferite mortali riportate nella premiere, hanno giocato una dura partita a chi avrebbe ceduto per primo.

Nel finale autunnale della stagione 22 di Grey’s Anatomy, Jo ha avuto un arresto cardiaco e la sua diagnosi di cardiomiopatia peripartum sembrava un problema complicato ma risolvibile, fino a quando non è finita sul tavolo operatorio. Con le condizioni di uno dei bambini in rapido peggioramento, il dottor Winston Ndugu (Anthony Hill) si è preparato per un taglio cesareo d’emergenza. Luddington, chiacchierando con The Wrap, ha rivelato che “si fa buio” per Jo quando Grey’s tornerà a gennaio.

“Questo è ciò che sappiamo fare meglio, questi finali di metà stagione terrificanti e spaventosi”, ha spiegato Luddington, e mentre si godeva la possibilità di lavorare con Hill, era “molto ‘attenta a ciò che desideri’ [circostanze]”. Luddington ha avvertito gli spettatori che Grey’s Anatomy sarà “brutale” al suo ritorno. “Preparatevi emotivamente perché il prossimo episodio, dopo questo, sarà peggiore, ad essere sinceri”, ha consigliato l’attrice.

Sebbene la performance di Luddington durante l’episodio abbia mostrato un nuovo interessante senso di crescita per Jo, che fa parte di Grey’s Anatomy dalla stagione 9, era chiaro che fosse terrorizzata dal peggioramento dei suoi problemi cardiaci. La speranza senza fiato di Jo che Link rimanesse calmo era un dolce cenno alla crescita del personaggio e alla comprensione reciproca della coppia.

Sebbene sia chiaro che Luddington continuerà a recitare in Grey’s Anatomy per il momento, sembra sempre possibile che la serie di lunga durata prenda di mira e colpisca uno dei propri personaggi, specialmente quelli che sono presenti da più tempo. Anche se perdere Jo sarebbe uno shock, è sempre una possibilità in Grey’s, nonostante non sembri probabile.

Indipendentemente da ciò che accadrà in seguito a Jo, il fatto che Luddington affermi che il prossimo episodio della serie, in programma l’8 gennaio, sarà brutale è qualcosa a cui i fan di Grey’s devono prepararsi. Mentre Grey’s Anatomy attraversa una stagione che è stata difficile all’inizio, sembra che la serie stia finalmente prendendo il volo nella sua seconda metà.

Con una breve serie autunnale di sei episodi, la stagione 22 di Grey’s Anatomy potrà fare molti più danni mentre procede nella seconda metà della sua programmazione con altri 12 episodi da mandare in onda. Per Jo, Link e il resto dei medici del Grey Sloan Memorial Hospital, è possibile che la stagione 22 di Grey’s Anatomy possa cambiare le cose al punto da renderle irriconoscibili entro la primavera.