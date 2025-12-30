HomeCinema News2025

Jordan Peele nel MCU: Monkeypaw alimenta le speculazioni sull’accordo

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Jordan Peele regista
Jordan Peele arriva alla prima mondiale di “Nope” a Los Angeles. Foto di Image Press Agency Via Depositphotos.com

Online è tornata a circolare la voce che Jordan Peele potrebbe dirigere un film dell’MCU, e la società di produzione del regista ha ora alimentato queste speculazioni. Peele, che è noto soprattutto per aver diretto i film Scappa – Get Out, Noi e Nope, e per aver prodotto BlacKkKlansman, Candyman, Monkey Man e Himè attualmente atteso nuovamente al cinema con un suo nuovo film da regista. Se le ultime voci si riveleranno attendibili, Peele potrebbe dunque aggiungere l’MCU al suo palmares, dato che la Marvel Studios sarebbe interessata ad affidargli la regia di un futuro film della serie dedicata ai supereroi.

Le speculazioni hanno raggiunto un livello tale da attirare l’attenzione della società di produzione di Peele, la Monkeypaw Productions, che ha reagito al post di @cosmic_marvel sulla voce lasciando semplicemente l’emoji con gli occhi spalancati, spesso utilizzata per confermare silenziosamente certe notizie. Diversi utenti di X hanno però risposto al post con reazioni contrastanti. Alcuni hanno affermato che Peele non dovrebbe avvicinarsi alla Marvel, mentre altri hanno fornito idee su quale film di supereroi potrebbe dirigere, con la maggior parte che suggerisce il reboot di Blade con Mahershala Ali.

Non è poi la prima volta che Monkeypaw utilizza quell’emoji per reagire a una notizia. Proprio il 1° dicembre, l’account X dell’azienda ha reagito allo stesso modo quando ha risposto alla notizia che Peele avrebbe prodotto il film Portrait of God con Sam Raimi. Per ora, la notizia che Peele potrebbe dirigere un film Marvel è ancora solo una speculazione, ma l’uso dell’emoji degli occhi da parte di Monkeypaw sembra indicare che ci sia del vero nelle voci.

Se Peele avesse voluto smentire le voci, avrebbe potuto farlo invece di lasciare un’emoji criptica, ma questo ultimo aggiornamento su X suggerisce che presto potrebbe essere rivelato un annuncio importante. Se le voci fossero dunque vere, non solo sarebbe la prima volta che Peele dirige un film Marvel, ma sarebbe anche la prima volta che dirige un film per la Disney. Tutti i film che ha diretto o prodotto sono stati distribuiti da Universal, Warner Bros., Focus Features e Netflix.

Tuttavia, ha già collaborato con la società di Topolino, dato che ha doppiato personaggi in Toy Story 4 e The Bob’s Burgers Movie, ed è apparso in The Muppets e Modern Family. Dirigere un film di supereroi per la Marvel sarebbe un grande cambiamento per Peele, considerando che praticamente tutti i film che ha realizzato appartengono al genere horror e thriller. Guardando al futuro del Marvel Cinematic Universe dopo Avengers: Secret Wars, ci sono diversi film in fase di sviluppo, anche se la maggior parte di essi ha già un regista assegnato al progetto (come Black Panther 3 di Ryan Coogler e il film X-Men di Jake Schreier).

Tuttavia, Blade è attualmente senza una guida dopo aver subito gravi turbolenze nella fase di pre-produzione negli ultimi anni. Bassam Tariq e Yann Demange erano stati scelti come registi in varie fasi del processo di sviluppo, ma entrambi hanno abbandonato il progetto. Il film doveva originariamente uscire nel 2023, ma diversi ritardi lo hanno posticipato al 2025, prima che la Disney decidesse di eliminare completamente Blade dal suo calendario, anche se Ali dovrebbe comunque interpretare il personaggio principale.

Anche se Peele non ha mai diretto un film di supereroi, ha molta familiarità con l’horror, e Blade rientra in quel genere. Se le voci secondo cui la Marvel sarebbe interessata ad assumere Jordan Peele sono vere, sembra molto probabile che questo sia il film che vogliono che diriga, il che sarebbe certamente interessante, considerando le chiavi interpretative con cui Peele potrebbe caratterizzare il film. I fan dovranno solo aspettare un annuncio ufficiale (se mai ci sarà) o altri emoji criptici da Monkeypaw.

Articolo precedente
Black Panther: Wakanda Forever, Ryan Coogler condivide un retroscena su Chadwick Boseman
Articolo successivo
The Last of Us – Stagione 3: Danny Ramirez lascia la serie, cambio di attore per Manny
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved