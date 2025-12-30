Dynamic Duo: Brenton Thwaites offre dei consigli al prossimo Dick Grayson

Con i DC Studios che entrano in una nuova era e si preparano a riproporre i loro eroi a un nuovo pubblico, cresce l’attesa per il ritorno di Nightwing, questa volta nel prossimo film ibrido animato/live-action Dynamic Duo. Mentre il casting per il prossimo Dick Grayson rimane ancora segreto, il primo attore ad aver mai interpretato Nightwing in live-action, Brenton Thwaites, ha alcuni consigli ponderati ed entusiastici per chiunque seguirà le sue orme.

Durante una conversazione con Maggie Lovitt di Collider per il suo prossimo thriller horror We Bury the Dead con Daisy Ridley, Thwaites si è infatti illuminato quando gli è stato chiesto quale consiglio darebbe al prossimo Nightwing live-action. È chiaro che sia il suo affetto per il personaggio che la sua comprensione di ciò che rende Dick Grayson così irresistibile sono una parte importante di ciò che voleva trasmettere.

Thwaites ha detto a Collider: “Divertiti e basta! È un personaggio meraviglioso, è un ragazzo e un supereroe che mette al primo posto la morale. Il modo in cui combatte il crimine e il modo in cui si comporta sono davvero importanti per lui. Penso che in un’epoca in cui i supereroi si uccidono a vicenda senza pietà, sia fantastico avere un personaggio che è semplicemente un bravo ragazzo con un passato travagliato”.

L’attore ha poi aggiunto: “Ha così tante sfumature emotive che lo rendono un personaggio davvero fantastico, ma allo stesso tempo il suo stile di combattimento è così cinematografico e divertente. È un po’ il meglio di entrambi i mondi, perché con Nightwing e Robin hai due supereroi. Quindi, al ragazzo più giovane che lo interpreta dico: goditelo, divertiti, allenati e sii forte“.

Dynamic Duo sarà un film d’animazione realizzato da Swaybox

Swaybox utilizza una tecnologia chiamata “Momo Animation”, descritta come un incrocio tra animazione CGI, elementi pratici di stop-motion e performance live-action in tempo reale. Il risultato è una narrazione che si dice sia visivamente mozzafiato, dinamicamente espressiva e più umana. James Gunn e Peter Safran saranno produttori per DC Studios, mentre Matt Reeves è a bordo con il suo studio 6th & Idaho. Andersson e Michael Uslan di Swaybox sono anche impegnati in ruoli di produzione.

All’inizio di quest’anno, il co-amministratore delegato della DC Studios James Gunn ha suggerito che potrebbe esserci un modo per rendere il Dynamic Duo “canonico” in futuro. “Potrebbe esserci un modo per inserirlo nella DCU”, ha anticipato. “Mi piacerebbe che questo film d’animazione con pupazzi facesse parte della DCU. L’idea mi piace molto, ma la storia è unica, quindi potrebbe non funzionare nel nostro universo”.

Dynamic Duo, al momento, uscirà nelle sale il 30 giugno 2028.