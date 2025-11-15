Simu Liu difende i film di supereroi: “Credo ancora in ciò che rappresentano quei film”

La star di Avengers: Doomsday, Simu Liu, che interpreta Shang-Chi nell’MCU, si scaglia contro chi ha criticato duramente i cinecomic. L’attore Marvel ha anche offerto qualche spunto di riflessione sul perché così tanti spettatori parlino male dei film sui supereroi.

In un’intervista con Variety, Simu Liu ha rivelato di credere che la gente non dia più una possibilità al genere perché è la cosa più in voga al momento. “Oggi è un po’ di moda odiarli”, ha detto l’attore. L’attore ha riconosciuto che molte delle persone che criticano i cinecomic hanno delle valide ragioni. Tuttavia, molti degli insulti che sono stati loro rivolti non sono stati giusti.

“Penso che ci siano critiche valide sul modo in cui vengono realizzati i film, sul modo in cui vengono gestiti i budget di produzione, penso che ci siano molte cose valide da dire, ma questa idea di infangare i cinecomic come genere, non lo so. Non lo so, perché parlo da persona che da bambino li adorava.”

Liu ha anche spiegato perché i film sui supereroi hanno un posto così speciale nel suo cuore. Come molti, è cresciuto guardando i film basati sui fumetti. Vedere questi eroi iconici, spesso visti come sfavoriti, salvare vite e fare la differenza, è qualcosa che può essere molto edificante per i bambini. Ha aggiunto di credere fermamente nei messaggi che la maggior parte di questi film trasmette.

Sono cresciuto guardando film sui supereroi e volevo credere che gli emarginati, i nerd e i tipi strambi potessero trovare in sé la forza di avere superpoteri e salvare la situazione. È a questo che mi aggrappavo quando avevo 12 anni. Credo ancora, nel bene e nel male, nel potere di ciò che quei film rappresentano oggi.

Simu Liu tornerà a vestire i panni di Shang-Chi in Avengers: Doomsday.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).