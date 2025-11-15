Undici si allea con Hopper e Joyce contro Vecna nella nuova clip di Stranger Things 5

La quinta stagione di Stranger Things inizierà alla fine di questo mese con l’uscita del Volume 1, composto da quattro episodi, e i teaser si stanno accumulando, tra cui un nuovo clip di 40 secondi con alcuni dei personaggi principali della serie.

Netflix ha pubblicato un nuovo clip che mostra Undici (interpretata da Millie Bobby Brown) insieme a Jim Hopper (interpretato da David Harbour) e Joyce Byers (interpretata da Winona Ryder) mentre si allenano per quello che potrebbe essere il suo scontro finale con il principale antagonista della serie, Vecna.

Netflix rilascerà la stagione finale di Stranger Things alla fine di questo mese, a quasi un decennio dall’inizio della serie. La serie fantascientifica rende omaggio agli anni ’80 e mostra una città dell’Indiana chiamata Hawkins, dove un ragazzino scompare e una ragazza con poteri telecinetici svela i veri segreti nascosti nella città.

Alcune fonti suggeriscono che Stranger Things abbia portato 2 milioni di nuovi abbonati al sito di streaming e oltre 1 miliardo di dollari di entrate dal 2020.

All’inizio di questo mese, Netflix ha pubblicato un’anteprima di cinque minuti del primo episodio della stagione finale di Stranger Things. Mostra Will Byers (interpretato da Noah Schnapp) nella prima stagione in un flashback mentre è intrappolato nell’Upside Down e viene braccato da Vecna.

Il cast ha anticipato ciò che i fan possono aspettarsi dalla stagione finale, così come il regista e produttore esecutivo Shawn Levy, che ha affermato che l’episodio finale è “il miglior finale televisivo che abbia mai visto”.

I personaggi sono tutti in uno stato di angoscia, in particolare Max Mayfield (interpretata da Sadie Sink), che attualmente è in coma a causa della sua ultima battaglia con Vecna durante la stagione 4. Non è chiaro se il personaggio di Sink, Max, sopravviverà agli eventi della quarta stagione, ed Eleven è chiaramente impegnata a proteggere i suoi amici.

Brown e Harbour si sono riuniti durante l’evento live di premiere della quinta stagione di Stranger Things, ospitato da TUDUM, dopo le voci secondo cui il duo padre-figlia sullo schermo fosse attualmente in conflitto a causa di un’accusa di molestie da parte di Brown nei confronti di Harbour. Tuttavia, i due hanno smentito le voci e hanno dimostrato che tra i due colleghi va tutto bene.

Stranger Things La quinta stagione inizierà il 26 novembre con il Volume 1, proseguirà il 25 dicembre con il Volume 2 e l’episodio finale sarà disponibile su Netflix e in alcuni cinema il 31 dicembre.