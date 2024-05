Hacks, confermato il rinnovo per la quarta stagione

La premiata serie comedy Hacks è stata rinnovata per una quarta stagione da Max. Jean Smart è la protagonista nei panni di Deborah Vance, una cabarettista che assume la giovane scrittrice di commedie Ava Daniels (Hannah Einbinder) per aiutarla a reinventare il suo spettacolo che invecchia. Secondo il logline della terza stagione, Deborah “sta sfruttando il successo del suo speciale stand-up mentre Ava persegue nuove opportunità a Los Angeles”.

Paul W. Downs, Megan Stalter, Carl Clemons-Hopkins, Kaitlin Olson, Jane Adams, J. Smith-Cameron, Helen Hunt, Christina Hendricks, Christopher McDonald, Christopher Lloyd, Tony Goldwyn, Mark Indelicato, Rose Abdoo e Lorenza Izzo completano il quadro il cast della terza stagione.

“Ci congratuliamo con il brillante cast e la troupe di ‘Hacks’ e con i nostri partner della Universal Television”, ha dichiarato Sarah Aubrey, capo della Max Original Programming. “‘Hacks’ è una commedia magistralmente realizzata che offre risate e intuizioni acute sulla vulnerabilità e la gioia di condividere un sogno. Il team creativo dietro questo spettacolo singolare non è solo brillante ma è anche una gioia lavorare con loro. Non potremmo essere più felici di offrire agli spettatori un’altra stagione con Deborah, Ava e il resto della famiglia di “Hacks”.

Hacks è stato creato dagli showrunner Downs, Lucia Aniello e Jen Statsky. I produttori esecutivi sono Downs e Aniello tramite la loro Paulilu, Statsky tramite First Thought Productions, così come Michael Schur tramite Fremulon, David Miner per 3 Arts Entertainment e Morgan Sackett. Lo studio è Universal Television, una divisione di Universal Studio Group.