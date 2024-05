Tim Burton su Beetlejuice Beetlejuice: “È un film molto personale”

Sono passati cinque anni dall’ultimo film di Tim Burton nelle sale cinematografiche, il suo film in live-action su Dumbo della Disney. Negli anni successivi, il regista si è allontanato dai lungometraggi, entrando invece nel mondo dello streaming con la sua serie di successo su Netflix Mercoledì, che immagina la figlia della Famiglia Addams impegnata a risolvere misteri inquietanti in un liceo soprannaturale. Ma ora Burton è ufficialmente pronto a tornare sul grande schermo con Beetlejuice Beetlejuice, l’atteso sequel del suo film del 1988 Beetlejuice – Spiritello porcello, che ha contribuito a lanciare la sua carriera.

Parlando di questo suo nuovo progetto con Empire, Burton ha rivelato: “In realtà avevo perso interesse per l’industria cinematografica”. “Sentivo di averne abbastanza degli studios”, ammette, “ne avevo abbastanza di tutto questo genere di cose”. Ma Mercoledì lo ha lasciato creativamente ringiovanito e quando gli autori di quella serie – Alfred Gough e Miles Millar – hanno scritto la sceneggiatura che sarebbe diventata Beetlejuice Beetlejuice, il risultato è stato una storia che si è collegata a Burton a livello personale.

“Fin dal primo film mi sono identificato con Lydia”, dice. “Era un personaggio che capivo, da cui mi sentivo molto coinvolto”. Anche questo è diventato il suo modo di entrare nel sequel. “Il nuovo film è diventato molto personale per me, grazie al personaggio di Lydia”, spiega. “Cosa è successo a Lydia? Sai, cosa succede alle persone? Cosa succede a tutti noi? Qual è il tuo viaggio da un’adolescente strana e gotica a quello che ti succede 35 anni dopo? A volte, invecchiando, si perde un po’ se stessi”, spiega il regista.

“È proprio così che mi sento e mi sono sentito. Si fa un percorso – per me che ho iniziato a fare film, ne ho fatti di belli e di brutti, si fa un viaggio. Quindi è questo che lo ha reso più importante e personale per me, tutti questi sentimenti. Ci sono relazioni che ti cambiano, ci sono figli che ti cambiano. Dopo tutti questi anni, questo è diventato il motivo per realizzarlo. Mi identificavo con Lydia allora e mi identifico con lei adesso”.

Tutto quello che sappiamo sul film di Tim Burton Beetlejuice Beetlejuice

Il visionario filmmaker Tim Burton e l’attore candidato all’Oscar Michael Keaton tornano a fare squadra per Beetlejuice Beetlejuice. Keaton torna nel suo ruolo iconico accanto alla candidata all’Oscar Winona Ryder (Stranger Things, Piccole donne) nel ruolo di Lydia Deetz, e alla vincitrice di due Emmy Catherine O’Hara (Schitt’s Creek, La sposa cadavere) nel ruolo di Delia Deetz. Si aggiungono al cast le new entry Justin Theroux (Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi, The Leftovers), Monica Bellucci (Spectre, i film di Matrix), Arthur Conti (House of the Dragon) al suo debutto in un lungometraggio, la candidata agli Emmy Jenna Ortega (Mercoledì, Scream VI) nel ruolo della figlia di Lydia, Astrid, e il candidato all’Oscar Willem Dafoe (Povere Creature!, Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità).

La sinossi del film recita: “Beetlejuice è tornato! Dopo un’inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la figlia adolescente e ribelle, Astrid, scopre il misterioso modellino della città in soffitta e il portale per l’Aldilà viene accidentalmente aperto. Con i problemi che si stanno creando in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e il demone dispettoso ritorni per scatenare il suo marchio di caos”.

Burton dirige il film da una sceneggiatura di Alfred Gough & Miles Millar (Mercoledì). La squadra creativa di Burton che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia Haris Zambarloukos (Shark 2 – L’abisso, Assassinio sull’Orient Express) e diversi suoi collaboratori storici come lo scenografo Mark Scruton (Mercoledì), il montatore Jay Prychidny (Mercoledì), la costumista premio Oscar Colleen Atwood (Alice in Wonderland, Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street).

Vi sono poi il supervisore creativo degli effetti delle creature e del trucco speciale vincitore del Premio Oscar Neal Scanlan (Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street, Charlie e la fabbrica di cioccolato), il compositore Danny Elfman (Big Fish, The Nightmare Before Christmas, Batman), e il Premio Oscar per le acconciature e il trucco Christine Blundell (Topsy-Turvy Sotto-sopra).

