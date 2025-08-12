HomeCinema News2025

James Gunn rivela perché Superman non è un membro ufficiale della Justice Gang del DCU

Di Chiara Guida

-

SUPERMAN - Copyright: © 2025 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. TM & © DC - Photo Credit: Courtesy of Warner Bros. Pictures - Caption: (From L-R) NATHAN FILLION as Guy Gardner, ISABELA MERCED as Hawkgirl and EDI GATHEGI as Mr. Terrific in DC Studios’ and Warner Bros. Pictures’ “SUPERMAN,” a Warner Bros. Pictures release.

Superman ha introdotto la Justice Gang del DCU, una squadra di supereroi finanziata da Maxwell Lord e composta da Guy Gardner, membro del Corpo delle Lanterne Verdi, Hawkgirl e Mister Terrific.

Metamorpho si è unito ai ranghi della squadra nelle scene finali del film, ma che dire di Superman? Era evidente che gli eroi si conoscevano tutti e che avevano lavorato insieme prima di incrociarsi di nuovo a Metropolis per combattere quel Kaiju infuriato.

Rispondendo alle domande dei fan su Threads, il regista James Gunn ha spiegato perché, nonostante il loro rapporto di lavoro, Clark Kent non è un membro “ufficiale” della Justice Gang.

“Beh, penso che potrebbero esserci diverse ragioni”, ha condiviso, “ma, prima di tutto, bisognerebbe chiedersi quanto Superman si sentirebbe a suo agio in una squadra finanziata da una delle più grandi corporazioni del mondo, una squadra che promuove anche quella corporazione.” Gunn ha poi aggiunto: “Sì, è come un membro della squadra. Ma è un tipo indipendente, il nostro Clark.”

Quindi, mentre Superman combatterà al loro fianco quando sarà il momento, è chiaro che l’Uomo di Domani avrebbe serie riserve a lavorare per qualcuno come Maxwell Lord. Resta da vedere se la Justice Gang si evolverà alla fine nella Justice League o se avremo due squadre di supereroi in competizione nel DCU.

James Gunn ha già anticipato la formazione finale della Justice League. Tuttavia, con il marchio così gravemente danneggiato dal film del 2017 e per sempre legato al movimento “#ReleaseTheSnyderCut”, non sorprende che il regista stia cercando di creare un po’ di respiro.

Nella nostra recensione di Superman abbiamo scritto: James Gunn firma un film divertente e emozionante, con un cast perfettamente assortito e un protagonista destinato a lasciare il segno. Un’opera che non solo inaugura il DCU, ma che dimostra come ci sia ancora un immenso bisogno di eroi luminosi, puri e umani. Superman è tornato, e mai come questa volta ci serviva davvero.”

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
