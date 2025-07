Holiday Crush: il trailer della serie Prime Video con The Jackal

Prime Video svela il trailer e il poster ufficiali di Holiday Crush, il nuovo reality show Original italiano con l’esilarante commento dei The Jackal, Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello che, direttamente dal loro divano, guarderanno con ironia e senza filtri la vacanza da sogno di un gruppo di ragazzi.

Diretto da Tommaso Deboni, scritto da Lorenzo Campagnari, Andrea Teodori, Claudia Melis ed Elisabetta Valori, Holiday Crush è prodotto da Casta Diva per Amazon MGM Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo dal 4 settembre in 6 episodi.

La trama di Holiday Crush

I The Jackal (Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello), direttamente dal loro divano, stanno per vedere e commentare in maniera schietta e dissacrante la vacanza da sogno di un gruppo di ragazzi. Per questi giovani protagonisti, sarà il viaggio più importante della loro vita, dove oltre a divertirsi e dare sfogo alle proprie fantasie, potranno anche riflettere e capire di più su loro stessi. Grazie all’aiuto di un travel planner (Jacopo Becchetti) e una spiritual coach (Jessica Venturi), verranno messi di fronte ai propri limiti, incontreranno nel percorso diversi imprevisti e si troveranno a dover condividere spazi ed emozioni. I The Jackal, insieme ai loro ospiti, (Emma Galeotti, La Pina & Diego, Cristina D’Avena) seguiranno i ragazzi passo dopo passo, commentando in maniera ironica e sorprendente ogni loro mossa e ogni loro reazione, trovandosi così immersi in un mix veramente esplosivo.