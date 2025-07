I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il regista spiega il mancato collegamento a Thunderbolts*

Il film della Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi (qui la recensione) – con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach – fa parte del Marvel Cinematic Universe, ma non nella stessa linea temporale degli altri film. Terra-616 è infatti l’universo principale in cui si svolgono la maggior parte delle trame, mentre questo film si svolge invece su Terra-828.

Eppure, la scena post-credits di Thunderbolts*, all’inizio di quest’anno, ha stuzzicato il pubblico sull’arrivo dei Fantastici Quattro su Terra-616. La cosa, però, non è poi stato menzionata nel film a loro dedicato. Ora, il regista Matt Shakman ha rivelato il motivo di questo mancato collegamento.

“No, no, no, perché anche la scena dopo i titoli di coda di Thunderbolts* è stata ideata relativamente tardi nel mio processo, quindi non era qualcosa che conoscevo bene perché non era stata creata quando stavo lavorando alla mia sceneggiatura, capisci?”, ha detto il regista a CinemaBlend.

Ha continuato: “Uso spesso la metafora della staffetta, sapete? Passate il testimone, correte la vostra parte il più velocemente possibile, fate del vostro meglio con la vostra versione dei Fantastici Quattro – Terra 828, questo mondo – e poi passate il testimone, in questo caso ai fratelli Russo”.

Sebbene I Fantastici Quattro: Gli Inizi non abbia anticipato l’arrivo della famiglia Marvel nell’universo principale, Shakman ha accennato a dove l’MCU porterà i supereroi in futuro. In una scena dopo i titoli di coda, il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr. appare e interagisce con Franklin Richards, il figlio di Sue Storm (Kirby) e Reed Richards (Pascal). Non si avrà dunque avuto un collegamento con Thunderbolts*, ma lo si ha indubbiamente avuto con Avengers: Doomsday.

