Blue Moon: il trailer del film di Richard Linklater con Ethan Hawke

Sony Pictures Classics ha presentato il primo trailer di Blue Moon, il film drammatico sul mondo dei cantautori che segna la nona collaborazione tra il regista Richard Linklater e l’attore Ethan Hawke, in uscita nelle sale di Los Angeles e New York il 17 ottobre, prima di arrivare in tutto il Paese il 24 ottobre (al momento in cui scriviamo non è noto quando il film uscirà in Italia).

Scritto da Robert Kaplow, autore del romanzo Me and Orson Welles – che ha ispirato l’omonimo film di Linklater – Blue Moon racconta gli ultimi giorni di Lorenz Hart (Hawke), membro del famoso duo di cantautori Rodgers & Hart. Il film è ambientato principalmente al ristorante Sardi’s il 31 marzo 1943, la sera della prima di Oklahoma!, che ha segnato la prima collaborazione di Rodgers con Oscar Hammerstein II in sostituzione di Hart.

Con anche Margaret Qualley (The Substance), Bobby Cannavale (Ezra) e Andrew Scott (Estranei), il film è stato presentato in anteprima al Festival di Berlino di quest’anno, dove Scott ha vinto l’Orso d’argento come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Rodgers. Blue Moon è dunque un nuovo film di Richard Linklater molto atteso, che fa seguito al recente e fortunato Hit Man. Linklater ha però anche un altro film in arrivo in sala nei prossimi mesi, ovvero Nouvelle Vague, presentato sempre quest’anno al Festival di Cannes.