Prime Video svela i nuovi titoli in arrivo al Presents Italia 2025

Al Prime Video Presents Italia 2025, tenutosi a Roma, Prime Video ha svelato nuovi titoli, mostrando in esclusiva le prime immagini di film, serie e show Original ed esclusivi italiani in arrivo, tra cui i film Il Ministero dell’Amore e Ancora più Sexy, la serie Italian Postcards, gli show Holiday Crush, Roast in Peace, oltre ai rinnovi di stagione di Red Carpet – Vip al tappeto S2 e LOL: Chi ride è fuori S6, che quest’anno regalerà anche lo speciale Halloween. Il Prime Video Presents è stato inoltre l’occasione per svelare tante novità, mostrare le prime immagini esclusive del nuovo e attesissimo reality show The Traitors Italia, la serie Gigolò per caso – La sex guru e i film Non è un paese per single, Love Me, Love Me – Cuori Magnetici e Natale senza Babbo.

“La selezione di titoli presentata oggi incarna l’essenza della nostra ambiziosa visione per Prime Video in Italia”, ha affermato Viktoria Wasilewski, Country Manager di Prime Video Italia. “Il nostro impegno si concretizza attraverso un’offerta che spazia dalle produzioni originali ai contenuti esclusivi, dagli eventi sportivi in diretta ai canali aggiuntivi ed uno store ricco di novità, creando un intrattenimento dinamico. Prime Video ridefinisce il concetto stesso di servizio streaming, proponendosi come un’esperienza di visione integrata dove lo spettatore è al centro di un universo di contenuti curato per stimolare, emozionare e sorprendere. La nostra missione è quella di innovare costantemente per creare un intrattenimento personalizzabile, dove le eccellenze narrative locali dialogano con le più prestigiose produzioni internazionali”.

Nel corso dell’evento sono state inoltre annunciate importanti novità riguardanti il live sport su Prime Video: oltre alla UEFA Champions League, arriva l’NBA, al via questo autunno.

Ancora una volta, Prime Video continua ad arricchire la propria offerta attraverso produzioni originali che uniscono narrazioni innovative a un fascino globale. Collaborare con talenti emergenti e professionisti affermati, sia davanti che dietro la macchina da presa, contribuisce a creare contenuti che risuonano a livello locale pur raggiungendo un pubblico internazionale. Un modello che si fonda su solide collaborazioni con partner di primo piano, nazionali e internazionali, e su una costante sperimentazione di nuovi approcci produttivi.

Il risultato è un ricco catalogo di film, serie e show italiani e internazionali a cui si aggiunge anche lo sport in diretta, che oltre alla miglior partita del mercoledì sera di UEFA Champions League, fino alla stagione 2026/27, vedrà dal prossimo autunno l’arrivo dell’NBA, grazie all’accordo globale sui diritti media della durata di 11 anni. Accanto a questa offerta si aggiungono anche il Prime Video Store, che offre i film più recenti per acquisto o noleggio, fra cui, in arrivo nel 2025, Wicked: For Good, Scream 7, Cime Tempestose (Wuthering Heights), Spider-Man: Brand New Day. Inoltre, gli iscritti a Prime possono arricchire la già ampia selezione, inclusa nell’abbonamento Prime, con i loro canali preferiti, come Infinity Selection, Paramount+, MGM+, Apple TV+, Discovery+ e LaB Channel, per un’esperienza di intrattenimento completa e sempre più innovativa. Gli annunci di oggi sono solo le ultime novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese.

Amazon offre, inoltre, a tutti i giovani tra i 18 e i 22 anni in Italia uno sconto del 50% sull’abbonamento Prime, permettendo loro di accedere a tutti i benefici di Amazon Prime a metà prezzo, tra cui consegne rapide e convenienti, offerte esclusive, grandi opportunità di risparmio, oltre a intrattenimento senza limiti con Prime Video. Il tutto per soli 2,49€ al mese o 24,95€ all’anno, invece di 4,99€ al mese o 49,90€ all’anno.

Hanno partecipato all’evento moltissimi volti familiari e new entries della home for talent di Prime Video come Michela Andreozzi, Pepe Barroso Silva, Fabio Balsamo, Amanda Campana, Giacomo Ciarrapico, Stefano Cipani, Christian De Sica, Diana Del Bufalo, Mario Ermito, Gianluca Fru, Matilde Gioli, Corrado Guzzanti, Felicia Kingsley, Roger Kumble, Aurora Leone, Alessia Marcuzzi, Luca Melucci, Sebastiano Pigazzi, Pif, Ciro Priello, Eros Puglielli, Pietro Sermonti, Stefania S., Luca Vendruscolo e Jessica Yu.