House of the Dragon – Stagione 3: Annie Shapero sarà Alysanne Blackwood!

Nelle ultime settimane sono circolate numerose speculazioni su Internet riguardo a chi interpreterà una delle combattenti più agguerrite di George R.R. Martin nella terza stagione di House of the Dragon. Deadline riporta ora che l’attrice australiano-britannica Annie Shapero interpreterà Alysanne Blackwood nella prossima stagione, le cui riprese sono iniziate alcuni mesi fa nel Regno Unito.

Conosciuta come Black Aly, Blackwood ha un ruolo chiave nel romanzo “Fuoco e Sangue” di Martin. L’impavida guerriera è la zia di Lord Benjicot Blackwood e combatte per la regina Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) nella Danza dei Draghi prima di sposare Lord Cregan Stark, interpretato da Tom Taylor. Diventa una figura leggendaria nella tradizione della Casa Stark e la sua storia sembra destinata a essere raccontata nella terza stagione di House of the Dragon.

Blackwood non è un personaggio fisso della serie, ma è stato riportato che apparirà in cinque degli otto episodi della terza stagione, che uscirà il prossimo anno. Prima di questo ruolo, Shapero ha interpretato la giornalista americana Jenny in Red Skies, la serie televisiva israeliana vincitrice del Series Mania Award sulla Seconda Intifada, co-creata da Ron Leshem di Euphoria. Ha anche recitato nel pilot della FX The Border, in The Narrow Road to the Deep North con Jacob Elordi ed è stata scritturata nel prossimo film horror australiano Saccharine al fianco di Midori Francis.

Il cast della stagione 3 di House of the Dragon

House of the Dragon è l’amatissima saga ambientata 200 anni prima degli eventi citati nella serie dei record “Il Trono di Spade”. Tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, questa racconta la storia della leggendaria Casa Targaryen.