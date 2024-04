Hollywood Con Queen: la nuova avvincente docuserie sulla più grandi truffe di Hollywood

La docuserie in tre parti del regista premio Emmy Chris Smith, basata sul reportage del giornalista investigativo Scott Johnson per The Hollywood Reporter, farà il suo debutto l'8 maggio su Apple TV+

Apple TV+ ha annunciato oggi Hollywood Con Queen, la nuova avvincente docuserie in tre parti del regista vincitore dell’Emmy Chris Smith (“Tiger King“, “Fyre“, “100 Foot Wave“) in arrivo l’8 maggio.

Basata sul reportage originale del giornalista investigativo Scott Johnson e sul suo libro pubblicato da Harper Collins intitolato “Hollywood Con Queen: The Hunt for an Evil Genius“, la docuserie esplora la storia scioccante di una delle più grandi truffe di Hollywood.

La trama di Hollywood Con Queen

Una misteriosa figura soprannominata “Con Queen” impersona le donne più potenti dell’industria dello spettacolo, attirando ignare vittime in Indonesia con la promessa di un’opportunità di carriera che cambierà la loro vita. I malcapitati caduti nella trappola della “Regina della truffa” investono ingenuamente le proprie finanze personali alla ricerca di una grande occasione, mentre vengono sfruttati e trascinati in un perverso gioco psicologico che si estende a tutto il mondo. La truffa attira l’attenzione del giornalista investigativo veterano Scott Johnson di The Hollywood Reporter e dell’investigatrice privata Nicole Kotsianas, ex K2 Integrity, che si mettono sulle tracce della verità, scoprendo una storia più strana di quanto potessero immaginare.

Hollywood Con Queen è prodotto per Apple TV+ da Library Films, con Chris Smith come regista e produttore esecutivo insieme al produttore esecutivo Ben Anderson. Scott Johnson è il produttore consulente.