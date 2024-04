Reginald the Vampire 2: trailer e data di uscita della seconda stagione

Syfy ha diffuso il trailer ufficiale di Reginald the Vampire 2, la seconda stagione di Reginald the Vampire, il prossimo ciclo di episodi della commedia soprannaturale con protagonista Jacob Batalon di Spider-Man: No Way Home.

Il video mette in evidenza la prossima sfida che Reginald dovrà affrontare quando l’esistenza della comunità dei vampiri sarà minacciata da un angelo che intende spazzarli via del tutto. Spetta a Reginald farsi avanti e diventare l’eroe di cui hanno bisogno. La prossima puntata è prevista per l’8 maggio negli USA.

“Reginald Andres ha finalmente messo insieme la sua vita, quando è stato trasformato in un vampiro. Sebbene non rientri nelle aspettative stereotipate dell’aspetto di un vampiro – non è cesellato o classicamente bello – Reginald ha trovato il suo posto tra un’improbabile coorte che comprende il vampiro figo che lo ha generato, l’ex capo dei vampiri diventato un inaspettato alleato (o forse lo è?) e la sua collega/ex fidanzata. Una serie con molto cuore e abbastanza sangue, Reginald the Vampire dimostra che la vita da non-morto è complicata quanto la vita stessa“, si legge nel titolo della seconda stagione.

Chi è coinvolto in Reginald the Vampire 2?

Basata sulla serie di libri di Johnny B. Truant, Reginald the Vampire è prodotta esecutivamente dallo showrunner Harley Peyton, Jeremiah Chechik, Todd Berger, Lindsay Macadam, Brett Burlock e Peter Emerson. La serie è interpretata anche da Em Haine (Chilling Adventures of Sabrina), Mandela Van Peebles (Mayor of Kingstown), Savannah Basley (SurrealEstate) e altri ancora. È una produzione di Great Pacific Media Inc., Modern Story Company, December Films e Cineflix Studios.