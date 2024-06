House of the Dragon 2: il trailer del terzo episodio. Daemon a Harrenhal

Il trailer dell’episodio 3 della stagione 2 di House of the Dragon anticipa il passo successivo della Danza dei Draghi. Dopo un’attesa di quasi due anni, la serie prequel di Il Trono di Spade è tornata il 16 giugno con un’anteprima della stagione che ha adattato la famigerata trama di Blood & Cheese in cui Daemon assume due assassini che uccidono il figlio di sei anni di Aegon ed Helaena, Jaehaerys, come vendetta per la morte di Luke alla fine della prima stagione. Aegon è comprensibilmente infuriato e dichiara guerra con rabbia, mentre anche Rhaenyra disapprova l’azione di Daemon poiché potrebbe diminuire il sostegno alla sua causa.

Ora, dopo la messa in onda del secondo episodio della stagione, Max ha pubblicato un trailer della stagione 2, episodio 3 di House of the Dragon.

House Of The Dragon Stagione 2, Episodio 3, cosa aspettarci?

Il trailer continua ad anticipare la guerra imminente, mentre Daemon si dirige da solo ad Harrenhal per occupare il castello per i Neri. Nel frattempo, Aegon ordina ai suoi eserciti di marciare in guerra, mentre anche i draghi si uniscono ufficialmente alla battaglia.

Mentre l’episodio 2 di House of the Dragon stagione 2 si occupa principalmente delle conseguenze dell’azione sanguinosa di Blood and Cheese, iniziando con un corteo funebre per Jaehaerys per le strade di Approdo del Re in cui i Verdi incolpano pubblicamente Rhaenyra per aver ucciso il bambino di sei anni, nonostante Blood rivelando che Daemon era responsabile. Blood rivela anche che l’altro assassino è un acchiappatopi, portando Aegon ad appendere tutti gli acchiappatopi reali alle mura della città. Otto ammonisce suo nipote Aegon per aver agito in modo impetuoso, ma lui replica rimuovendolo dal ruolo di Primo Cavaliere del Re e assegnando l’incarico a Ser Criston Cole.

Criston aveva già impressionato Aegon con il suo piano sorprendentemente brillante di inviare Ser Arryk a Roccia del Drago per fingere di essere suo fratello gemello, Ser Erryk, e uccidere Rhaenyra. Arryk arriva fino alla stanza di Rhaenyra prima che Erryk irrompa per salvarla. Dopo una battaglia tra fratelli, Erryk uccide Arryk, ma subito dopo si lascia cadere sulla spada poiché non sopporta di aver ucciso il suo fratello gemello. Il duello dei gemelli Cargyll e il trailer dell’episodio 3 evidenziano le perdite che devono affrontare sia i Neri che i Verdi.

Daemon alla volta di Harrenhal

Il trailer dell’episodio 3 vede Daemon partire da solo per proteggere Harrenhal, l’importante roccaforte strategica nella guerra imminente data la sua vicinanza ad Approdo del Re e la sua centralità nelle Terre dei Fiumi.

Anche Cole pensa lo stesso e convince Aegon a mandare un esercito in guerra. Nel frattempo, uno dei membri del consiglio di Rhaenyra sostiene che dovrebbero sfruttare il loro vantaggio di 6 a 4 draghi. Tuttavia, Rhaenyra, sempre a favore della moderazione, sostiene che “se i draghi iniziano a combattere, andiamo incontro alla nostra stessa distruzione”. Rhaenys condivide sentimenti simili, dicendo che “sarà selvaggio oltre ogni immaginazione”. Tuttavia, entrambe le parti continuano a marciare sempre più verso la guerra totale. Ecco il trailer dell’episodio 3 della stagione 2 di House of the Dragon:

House of the Dragon stagione 2 è disponibile su Sky e NOW, con un nuovo episodio a settimana.

