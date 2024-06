House of the Dragon stagione 2 episodio 2: la spiegazione del ritorno di [SPOILER]

Indietro

3 - House of the Dragon preannuncia Addam di Hull che rivendica Seasmoke 2 - In che modo Addam di Hull può rivendicare un drago in House Of The Dragon 1 - Addam che reclama Seasmoke potrebbe creare un buco nella trama della Casa del Drago 3 - House of the Dragon preannuncia Addam di Hull che rivendica Seasmoke 2 - In che modo Addam di Hull può rivendicare un drago in House Of The Dragon 1 - Addam che reclama Seasmoke potrebbe creare un buco nella trama della Casa del Drago