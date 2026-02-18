HomeSerie TvNews

House of the Dragon 3: HBO conferma ufficialmente il mese di uscita

House of the Dragon 3

House of the Dragon tornerà ufficialmente a giugno 2026. La conferma arriva direttamente da HBO, che ha annunciato il mese di debutto della terza stagione poco prima del rilascio del primo teaser trailer.

Attraverso l’account ufficiale della serie è stato pubblicato il messaggio: “From fire comes darkness. #HOTD Season 3. TEASER TOMORROW.” Il nuovo poster dedicato a Emma D’Arcy nei panni di Rhaenyra Targaryen riporta chiaramente la scritta: “June | HBO Max”, confermando così la finestra estiva.

La guerra dei Targaryen entra nel vivo

Creata per la televisione da Ryan J. Condal e basata sui libri di George R. R. Martin, la serie racconta la Danza dei Draghi, la sanguinosa guerra civile che divide Casa Targaryen.

Dopo una seconda stagione che ha ulteriormente costruito le tensioni politiche e personali, la terza è attesa per dare finalmente spazio alle grandi battaglie. Il finale della stagione 2 ha infatti messo in moto eventi che non possono più essere rimandati.

Tra i momenti più attesi c’è la Battaglia del Gullet, uno degli scontri più spettacolari e devastanti della saga, che dovrebbe aprire la nuova stagione con un set piece di enorme portata.

Un universo sempre più espanso

L’annuncio arriva mentre è in onda A Knight of the Seven Kingdoms, il secondo prequel ambientato nell’universo di Game of Thrones, anch’esso accolto positivamente dalla critica.

Con un punteggio dell’87% su Rotten Tomatoes e due Primetime Emmy già conquistati, House of the Dragon si conferma uno dei pilastri della strategia seriale di HBO. Il poster della nuova stagione, con Rhaenyra seduta sul Trono di Spade circondata da braci e cenere, ribadisce il tema centrale della serie: l’orgoglio dei Targaryen porterà distruzione e perdite devastanti.

L’uscita a giugno 2026 mantiene il ritmo biennale adottato finora (2022, 2024, 2026) e lascia intuire che la quarta e ultima stagione – già pianificata – potrebbe arrivare nell’estate 2028.

Nel frattempo, le prime due stagioni sono disponibili in streaming su HBO Max, mentre il teaser della terza stagione è atteso a brevissimo.

