Nobody Wants This – Stagione 2: il punteggio di Rotten Tomatoes rispetto alla stagione 1

Nobody Wants This – stagione 2 sta conquistando i critici su Rotten Tomatoes. La serie romantica di Netflix segue la podcaster Joanne Williams (Kristen Bell) che si innamora del rabbino Noah Roklov (Adam Brody). La stagione 1, nominata agli Emmy, è stata un successo di critica e di pubblico nel 2024, portando Nobody Wants This – stagione 2 a seguire solo 13 mesi dopo, il 23 ottobre.

Rotten Tomatoes ha ora raccolto un numero sufficiente di recensioni della seconda stagione di Nobody Wants This da consentirle di ottenere un punteggio ufficiale sul Tomatometer. Anche se il punteggio potrebbe variare con l’aggiunta di nuove recensioni, al momento della stesura di questo articolo, otto critici hanno espresso il loro parere sulla nuova stagione, assegnandole un solido punteggio Fresh dell’88%.

Finora, la seconda stagione ha ricevuto solo una recensione negativa, che le ha assegnato un punteggio misto di 2,5 su 5 invece di un punteggio molto basso. Nel frattempo, le recensioni positive della stagione vanno da mediocri (3 su 5, B-) a perfette (4 su 4), indicando che le opinioni dei critici sulla seconda stagione di Nobody Wants This sono tendenzialmente positive.

Sebbene molti critici ritengano che la stagione sia ripetitiva e perda la sua vitalità seguendo la coppia che esce dalla fase della luna di miele, sono generalmente d’accordo sul fatto che la sceneggiatura e la sensibilità comica dello show rimangano forti, così come le interpretazioni del cast di Nobody Wants This, che include anche Timothy Simons, Jackie Tohn e Justine Lupe.

Tuttavia, sebbene il punteggio di Rotten Tomatoes della seconda stagione sia forte, non può ancora essere paragonato a quello della prima stagione. La stagione di debutto della serie, che ha ricevuto 56 recensioni, ha ottenuto un punteggio Certified Fresh quasi perfetto del 95%.

Ciononostante, nonostante il punteggio sia sceso rispetto alle recensioni iniziali della Nobody Wants This – stagione 1, si tratta comunque di un ottimo inizio per la nuova stagione. Se riuscirà a mantenere questo livello di entusiasmo da parte della critica con l’aggiunta di ulteriori recensioni, l’accoglienza complessiva della stagione potrà reggere il confronto.

Resta da vedere se il pubblico avrà una reazione simile a quella dei critici. Per la prima stagione, il pubblico è stato più freddo dei critici, assegnandole un punteggio dell’85% sul Popcornmeter di Rotten Tomatoes. Se questa tendenza dovesse confermarsi, il punteggio Popcornmeter della nuova stagione potrebbe scendere al 78% nella stagione 2.

Tuttavia, tale punteggio è ancora superiore del 18% alla soglia oltre la quale una serie può essere considerata Fresh, e potrebbe essere sufficiente affinché Nobody Wants This continui il suo successo di passaparola e venga potenzialmente rinnovata per la stagione 3.