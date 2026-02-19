Imperfect Women – Le mie amiche del cuore, il trailer e le prime immagini

Apple TV ha svelato il trailer di Imperfect Women – Le mie amiche del cuore, il nuovo thriller psicologico con protagoniste e produttrici esecutive Elisabeth Moss e Kerry Washington, e creata per la televisione da Annie Weisman. La serie farà il suo debutto su Apple TV il 18 marzo con i primi due episodi degli otto totali seguiti da nuovi episodi ogni mercoledì, fino al 29 aprile.

Basato sull’omonimo romanzo di Araminta Hall, “Imperfect Women – Le mie amiche del cuore” esamina un crimine che distrugge la vita di tre donne legate da un’amicizia decennale. Questo thriller non convenzionale esplora il senso di colpa e la punizione, l’amore e il tradimento, nonché i compromessi che accettiamo e che alterano irrevocabilmente le nostre vite. Man mano che l’indagine procede, viene alla luce la verità su come anche le amicizie più strette possano non essere ciò che sembrano.

Il cast corale che affianca le vincitrici dell’Emmy Moss e Washington include Kate Mara, Joel Kinnaman Corey Stoll, Leslie Odom Jr., Audrey Zahn, Jill Wagner, Rome Flynn, Sheryl Lee Ralph, Violette Linnz, Indiana Elle, Jackson Kelly, Keith Carradine, Ana Ortiz, Wilson Bethel e Sherri Saum.

1 di 4

Imperfect Women – Le mie amiche del cuore è una coproduzione tra 20th Television e Apple Studios. Weisman, che è anche showrunner, segna una nuova collaborazione con Apple TV dopo la serie acclamata dalla critica “Physical”. La serie limitata è prodotta da Moss e Lindsey McManus, che inizialmente hanno opzionato il libro, attraverso la loro società di produzione Love & Squalor Pictures. Washington è produttrice esecutiva per Simpson Street insieme a Pilar Savone. L’autrice Hall è produttrice esecutiva insieme alla sceneggiatrice Kay Oyegun. Lesli Linka Glatter (“Homeland”, “Love & Death”) è regista e produttrice esecutiva del primo, del quarto e del quinto episodio.